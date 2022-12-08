Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку
ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Киевскому и Калининскому районам Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка, выпустив десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.23 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в Telegram-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.