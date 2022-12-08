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Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/donetsk-1837120038.html
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 08.12.2022
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка, выпустив десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T09:43
2022-12-08T09:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка, выпустив десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.23 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
09:43 08.12.2022
 
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку

ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Киевскому и Калининскому районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка, выпустив десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.23 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в Telegram-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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