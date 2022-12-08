https://ria.ru/20221208/donetsk-1837120038.html

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 08.12.2022

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка, выпустив десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T09:43

2022-12-08T09:43

2022-12-08T09:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка, выпустив десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.23 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины