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Энергоснабжение шахты имени Засядько в ДНР восстановили

Энергоснабжение шахты имени Засядько в ДНР восстановили - РИА Новости, 08.12.2022

Энергоснабжение шахты имени Засядько в ДНР восстановили

Энергоснабжение шахты имени Засядько в ДНР восстановлено, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:34

2022-12-08T13:34

2022-12-08T13:34

специальная военная операция на украине

общество

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Энергоснабжение шахты имени Засядько в ДНР восстановлено, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики."В 12.13 (совпадает с мск - ред.) энергетики восстановили энергоснабжение пятой из обесточенных сегодня в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиям Украины) шахты - имени Засядько. Пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Ранее министерство сообщало, что пять шахт в Донецке были обесточены в четверг в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находились 186 горняков, в 11.05 было подано напряжение на четыре угледобывающих предприятия.

https://ria.ru/20221208/shakhty-1837161679.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, украина, донецк