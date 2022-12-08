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Энергоснабжение шахты имени Засядько в ДНР восстановили
Энергоснабжение шахты имени Засядько в ДНР восстановили - РИА Новости, 08.12.2022
Энергоснабжение шахты имени Засядько в ДНР восстановили
Энергоснабжение шахты имени Засядько в ДНР восстановлено, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:34
2022-12-08T13:34
2022-12-08T13:34
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
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донецк
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Энергоснабжение шахты имени Засядько в ДНР восстановлено, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики."В 12.13 (совпадает с мск - ред.) энергетики восстановили энергоснабжение пятой из обесточенных сегодня в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиям Украины) шахты - имени Засядько. Пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Ранее министерство сообщало, что пять шахт в Донецке были обесточены в четверг в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находились 186 горняков, в 11.05 было подано напряжение на четыре угледобывающих предприятия.
https://ria.ru/20221208/shakhty-1837161679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк
Энергоснабжение шахты имени Засядько в ДНР восстановили
Энергоснабжение шахты имени Засядько в ДНР восстановили, пострадавших нет