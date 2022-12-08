https://ria.ru/20221208/diversii-1837325825.html

В России хотят ввести пожизненный срок за создание диверсионных сообществ

В России хотят ввести пожизненный срок за создание диверсионных сообществ - РИА Новости, 08.12.2022

В России хотят ввести пожизненный срок за создание диверсионных сообществ

За создание диверсионного сообщества будет грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, соответствующий законопроект размещен в думской электронной РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:29

2022-12-08T19:29

2022-12-08T19:32

россия

происшествия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151461/60/1514616009_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_0f1d4e55516236ef7b774d149c684c4e.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. За создание диверсионного сообщества будет грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Создание диверсионного сообщества…наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы", — сообщается в тексте проекта.Согласно тексту проекта, под диверсионным сообществом подразумевается устойчивая группа лиц, "заранее объединившихся в целях осуществления диверсионной деятельности либо для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений".

https://ria.ru/20221206/nakazanie-1836671903.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, происшествия, госдума рф