https://ria.ru/20221208/diversii-1837325825.html
В России хотят ввести пожизненный срок за создание диверсионных сообществ
В России хотят ввести пожизненный срок за создание диверсионных сообществ - РИА Новости, 08.12.2022
В России хотят ввести пожизненный срок за создание диверсионных сообществ
За создание диверсионного сообщества будет грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, соответствующий законопроект размещен в думской электронной РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:29
2022-12-08T19:29
2022-12-08T19:32
россия
происшествия
госдума рф
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. За создание диверсионного сообщества будет грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Создание диверсионного сообщества…наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы", — сообщается в тексте проекта.Согласно тексту проекта, под диверсионным сообществом подразумевается устойчивая группа лиц, "заранее объединившихся в целях осуществления диверсионной деятельности либо для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений".
https://ria.ru/20221206/nakazanie-1836671903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, госдума рф
Россия, Происшествия, Госдума РФ
19:29 08.12.2022 (обновлено: 19:32 08.12.2022)
В России хотят ввести пожизненный срок за создание диверсионных сообществ
Создание диверсионных сообществ будет наказываться вплоть до пожизненного лишения свободы