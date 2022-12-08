https://ria.ru/20221208/diversii-1837159847.html

В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсиям

В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсиям - РИА Новости, 08.12.2022

В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсиям

Законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности будет внесен в четверг в Госдуму, сообщил глава комитета РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:56

2022-12-08T11:56

2022-12-08T11:56

безопасность

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности будет внесен в четверг в Госдуму, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев."Предполагается внести поправки в УК за содействие диверсионной деятельности и содействию, склонению, финансированию диверсионных актов... Видим, что в СМИ идет пропаганда в отношении нашей страны совершения преступлений диверсионного характера, поэтому будут поправки в УК вплоть до пожизненного лишения свободы", - сообщил Пискарев журналистам.Также он сообщил, что необходимо внести изменения в законы об информационных технологиях и средствах массовых информации, предусмотрев блокировку ресурсов, которые говорят об изготовлении взрывных устройств. "Тем, кто не выполняет запрет, мы предусмотрели поправки в УК. Законопроект будет внесен сегодня", - рассказал Пискарев.

https://ria.ru/20221201/kherson-1835676553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, василий пискарев, госдума рф