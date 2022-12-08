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В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсиям
В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсиям - РИА Новости, 08.12.2022
В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсиям
Законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности будет внесен в четверг в Госдуму, сообщил глава комитета РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:56
2022-12-08T11:56
2022-12-08T11:56
безопасность
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности будет внесен в четверг в Госдуму, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев."Предполагается внести поправки в УК за содействие диверсионной деятельности и содействию, склонению, финансированию диверсионных актов... Видим, что в СМИ идет пропаганда в отношении нашей страны совершения преступлений диверсионного характера, поэтому будут поправки в УК вплоть до пожизненного лишения свободы", - сообщил Пискарев журналистам.Также он сообщил, что необходимо внести изменения в законы об информационных технологиях и средствах массовых информации, предусмотрев блокировку ресурсов, которые говорят об изготовлении взрывных устройств. "Тем, кто не выполняет запрет, мы предусмотрели поправки в УК. Законопроект будет внесен сегодня", - рассказал Пискарев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, василий пискарев, госдума рф
Безопасность, Василий Пискарев, Госдума РФ
В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсиям
В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсионной деятельности
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности будет внесен в четверг в Госдуму, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Предполагается внести поправки в УК за содействие диверсионной деятельности и содействию, склонению, финансированию диверсионных актов... Видим, что в СМИ идет пропаганда в отношении нашей страны совершения преступлений диверсионного характера, поэтому будут поправки в УК вплоть до пожизненного лишения свободы", - сообщил Пискарев журналистам.
Также он сообщил, что необходимо внести изменения в законы об информационных технологиях и средствах массовых информации, предусмотрев блокировку ресурсов, которые говорят об изготовлении взрывных устройств. "Тем, кто не выполняет запрет, мы предусмотрели поправки в УК. Законопроект будет внесен сегодня", - рассказал Пискарев.