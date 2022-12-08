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В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсиям - РИА Новости, 08.12.2022
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В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсиям
В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсиям - РИА Новости, 08.12.2022
В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсиям
Законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности будет внесен в четверг в Госдуму, сообщил глава комитета РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:56
2022-12-08T11:56
безопасность
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности будет внесен в четверг в Госдуму, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев."Предполагается внести поправки в УК за содействие диверсионной деятельности и содействию, склонению, финансированию диверсионных актов... Видим, что в СМИ идет пропаганда в отношении нашей страны совершения преступлений диверсионного характера, поэтому будут поправки в УК вплоть до пожизненного лишения свободы", - сообщил Пискарев журналистам.Также он сообщил, что необходимо внести изменения в законы об информационных технологиях и средствах массовых информации, предусмотрев блокировку ресурсов, которые говорят об изготовлении взрывных устройств. "Тем, кто не выполняет запрет, мы предусмотрели поправки в УК. Законопроект будет внесен сегодня", - рассказал Пискарев.
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безопасность, василий пискарев, госдума рф
Безопасность, Василий Пискарев, Госдума РФ
11:56 08.12.2022
 
В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсиям

В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсионной деятельности

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности будет внесен в четверг в Госдуму, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Предполагается внести поправки в УК за содействие диверсионной деятельности и содействию, склонению, финансированию диверсионных актов... Видим, что в СМИ идет пропаганда в отношении нашей страны совершения преступлений диверсионного характера, поэтому будут поправки в УК вплоть до пожизненного лишения свободы", - сообщил Пискарев журналистам.
Также он сообщил, что необходимо внести изменения в законы об информационных технологиях и средствах массовых информации, предусмотрев блокировку ресурсов, которые говорят об изготовлении взрывных устройств. "Тем, кто не выполняет запрет, мы предусмотрели поправки в УК. Законопроект будет внесен сегодня", - рассказал Пискарев.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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БезопасностьВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
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