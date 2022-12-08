Рейтинг@Mail.ru
В ХМАО уволили директора школы, в которой произошла поножовщина - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/direktor-1837105648.html
В ХМАО уволили директора школы, в которой произошла поножовщина
В ХМАО уволили директора школы, в которой произошла поножовщина - РИА Новости, 08.12.2022
В ХМАО уволили директора школы, в которой произошла поножовщина
Директора школы в Нижневартовске (ХМАО), где случилась поножовщина среди детей, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T07:07
2022-12-08T07:07
происшествия
нижневартовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152508/84/1525088402_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_fc1a26bef85f513510fc252a3c74335e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Директора школы в Нижневартовске (ХМАО), где случилась поножовщина среди детей, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации."Директор уволен в связи с происшествием в школе", – сказала собеседница агентства.Информацию про увольнение классного руководителя подростков, участвующих в конфликте, в пресс-службе мэрии не опровергли и не подтвердили.Утром во вторник между учащимися 8-го класса школы №21 в Нижневартовске произошла драка, в результате которой один нанес другому ножевые ранения, ребенок был доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По последним данным, состояние двух участников конфликта оценивалось врачами как стабильно тяжелое и средней степени тяжести.Как уточняли в СУСК по ХМАО, ссора между одноклассниками произошла на фоне давнего конфликта, из-за него школьник "нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику". Управление во вторник возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, а в среду – второе уголовное дело по статье о халатности.В областной прокуратуре считают, что в школе не были обеспечены безопасные условия, из-за чего на ее территории и произошло преступление.
https://ria.ru/20221206/podrostki-1836739366.html
https://ria.ru/20221206/nizhnevartovsk-1836684908.html
нижневартовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152508/84/1525088402_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_0188c432cd3db354cb37ce52579f709a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижневартовск
Происшествия, Нижневартовск
07:07 08.12.2022
 
В ХМАО уволили директора школы, в которой произошла поножовщина

В ХМАО уволили директора школы, в которой произошла поножовщина среди детей

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Холодное оружие
Холодное оружие - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Холодное оружие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Директора школы в Нижневартовске (ХМАО), где случилась поножовщина среди детей, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"Директор уволен в связи с происшествием в школе", – сказала собеседница агентства.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 17:24
В Нижневартовске рассказали о состоянии раненных в школе подростков
Информацию про увольнение классного руководителя подростков, участвующих в конфликте, в пресс-службе мэрии не опровергли и не подтвердили.
Утром во вторник между учащимися 8-го класса школы №21 в Нижневартовске произошла драка, в результате которой один нанес другому ножевые ранения, ребенок был доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По последним данным, состояние двух участников конфликта оценивалось врачами как стабильно тяжелое и средней степени тяжести.
Как уточняли в СУСК по ХМАО, ссора между одноклассниками произошла на фоне давнего конфликта, из-за него школьник "нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику". Управление во вторник возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, а в среду – второе уголовное дело по статье о халатности.
В областной прокуратуре считают, что в школе не были обеспечены безопасные условия, из-за чего на ее территории и произошло преступление.
Люди возлагают цветы к мемориалу Добрый Ангел мира в память о погибших при частичном обрушении жилого дома на улице Мира в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 15:06
Мэрия Нижневартовска опубликовала список погибших при ЧП с газом
 
ПроисшествияНижневартовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала