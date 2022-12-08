https://ria.ru/20221208/direktor-1837105648.html

В ХМАО уволили директора школы, в которой произошла поножовщина

В ХМАО уволили директора школы, в которой произошла поножовщина - РИА Новости, 08.12.2022

В ХМАО уволили директора школы, в которой произошла поножовщина

Директора школы в Нижневартовске (ХМАО), где случилась поножовщина среди детей, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T07:07

2022-12-08T07:07

2022-12-08T07:07

происшествия

нижневартовск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Директора школы в Нижневартовске (ХМАО), где случилась поножовщина среди детей, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации."Директор уволен в связи с происшествием в школе", – сказала собеседница агентства.Информацию про увольнение классного руководителя подростков, участвующих в конфликте, в пресс-службе мэрии не опровергли и не подтвердили.Утром во вторник между учащимися 8-го класса школы №21 в Нижневартовске произошла драка, в результате которой один нанес другому ножевые ранения, ребенок был доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По последним данным, состояние двух участников конфликта оценивалось врачами как стабильно тяжелое и средней степени тяжести.Как уточняли в СУСК по ХМАО, ссора между одноклассниками произошла на фоне давнего конфликта, из-за него школьник "нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику". Управление во вторник возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, а в среду – второе уголовное дело по статье о халатности.В областной прокуратуре считают, что в школе не были обеспечены безопасные условия, из-за чего на ее территории и произошло преступление.

https://ria.ru/20221206/podrostki-1836739366.html

https://ria.ru/20221206/nizhnevartovsk-1836684908.html

нижневартовск

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижневартовск