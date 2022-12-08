https://ria.ru/20221208/diktant-1837339454.html

Более 50 тысяч человек написали "Казачий диктант" за первый день акции

Более 50 тысяч человек написали "Казачий диктант" за первый день акции - РИА Новости, 08.12.2022

Более 50 тысяч человек написали "Казачий диктант" за первый день акции

Более 50 тысяч человек проверили знание истории и культуры российского казачества в рамках просветительской акции "Казачий диктант – 2022" в первый день ее... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T21:07

2022-12-08T21:07

2022-12-08T21:07

российское казачество

российское казачество

россия

николай долуда

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Более 50 тысяч человек проверили знание истории и культуры российского казачества в рамках просветительской акции "Казачий диктант – 2022" в первый день ее проведения, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества. Этот результат втрое превысил итоги первого дня диктанта в 2021 году.Лидерами по числу участников стали Кубань, Дон, Поволжье, Крым, регионы Центральной Сибири, следом идут Санкт-Петербург, дальневосточные и центральные регионы России."Впервые в "Казачьем диктанте" приняли активное участие общественные казачьи организации – Союз казаков России и Союз казаков-воинов России и зарубежья. Также к акции присоединились жители ЛНР, ДНР и Херсонской области", – отметили в ВсКО.По словам атамана ВсКО Николая Долуды, в 2022 году "Казачий диктант" посвящен, в частности, защитникам Отечества и участникам специальной военной операции. Принять участие в акции можно на сайте казачийдиктант2022.рф с 8 по 10 декабря.

https://ria.ru/20221205/diktant-1836393515.html

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

российское казачество, россия, николай долуда