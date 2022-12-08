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Более 50 тысяч человек написали "Казачий диктант" за первый день акции - РИА Новости, 08.12.2022
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Более 50 тысяч человек написали "Казачий диктант" за первый день акции
Более 50 тысяч человек написали "Казачий диктант" за первый день акции - РИА Новости, 08.12.2022
Более 50 тысяч человек написали "Казачий диктант" за первый день акции
Более 50 тысяч человек проверили знание истории и культуры российского казачества в рамках просветительской акции "Казачий диктант – 2022" в первый день ее... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T21:07
2022-12-08T21:07
российское казачество
российское казачество
россия
николай долуда
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Более 50 тысяч человек проверили знание истории и культуры российского казачества в рамках просветительской акции "Казачий диктант – 2022" в первый день ее проведения, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества. Этот результат втрое превысил итоги первого дня диктанта в 2021 году.Лидерами по числу участников стали Кубань, Дон, Поволжье, Крым, регионы Центральной Сибири, следом идут Санкт-Петербург, дальневосточные и центральные регионы России."Впервые в "Казачьем диктанте" приняли активное участие общественные казачьи организации – Союз казаков России и Союз казаков-воинов России и зарубежья. Также к акции присоединились жители ЛНР, ДНР и Херсонской области", – отметили в ВсКО.По словам атамана ВсКО Николая Долуды, в 2022 году "Казачий диктант" посвящен, в частности, защитникам Отечества и участникам специальной военной операции. Принять участие в акции можно на сайте казачийдиктант2022.рф с 8 по 10 декабря.
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российское казачество, россия, николай долуда
Российское казачество, Российское казачество, Россия, Николай Долуда
21:07 08.12.2022
 

Более 50 тысяч человек написали "Казачий диктант" за первый день акции

© РИА Новости / Евгений БиятовУчастники акции пишут диктант
Участники акции пишут диктант - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Более 50 тысяч человек проверили знание истории и культуры российского казачества в рамках просветительской акции "Казачий диктант – 2022" в первый день ее проведения, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества. Этот результат втрое превысил итоги первого дня диктанта в 2021 году.
Лидерами по числу участников стали Кубань, Дон, Поволжье, Крым, регионы Центральной Сибири, следом идут Санкт-Петербург, дальневосточные и центральные регионы России.
"Впервые в "Казачьем диктанте" приняли активное участие общественные казачьи организации – Союз казаков России и Союз казаков-воинов России и зарубежья. Также к акции присоединились жители ЛНР, ДНР и Херсонской области", – отметили в ВсКО.
Девушка пишет диктант - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 13:36Российское казачество
"Казачий диктант" можно будет написать в очно-заочном формате
По словам атамана ВсКО Николая Долуды, в 2022 году "Казачий диктант" посвящен, в частности, защитникам Отечества и участникам специальной военной операции. Принять участие в акции можно на сайте казачийдиктант2022.рф с 8 по 10 декабря.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоРоссияНиколай Долуда
 
 
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