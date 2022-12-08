https://ria.ru/20221208/chvk-1837097725.html

В американской ЧВК "Моцарт" заявили о больших потерях украинских войск

В американской ЧВК "Моцарт" заявили о больших потерях украинских войск - РИА Новости, 08.12.2022

В американской ЧВК "Моцарт" заявили о больших потерях украинских войск

ВСУ несут огромные потери, заявил основатель сражающейся на стороне Украины американской ЧВК "Моцарт" Эндрю Мильбурн в беседе с Newsweek. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T01:42

2022-12-08T01:42

2022-12-08T04:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

артемовск

киев

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери, заявил основатель сражающейся на стороне Украины американской ЧВК "Моцарт" Эндрю Мильбурн в беседе с Newsweek.Отмечается, что украинские войска сталкиваются с серьезными потерями в районе Артемовска.По словам Мильбурна, у Киева проблемы с пополнением войск: зачастую на передовую отправляются новобранцы без должного уровня подготовки.Основатель ЧВК также пожаловался на недостаток финансирования, что может сказаться на ее деятельности на Украине уже в начале следующего года. По его словам, большая часть расходов приходится на починку и замену поврежденных транспортных средств.Как ранее рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 государств. По ее словам, это увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221208/naemnik-1837098758.html

https://ria.ru/20221122/bezopasnost-1833308262.html

украина

артемовск

киев

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в мире, украина, артемовск, киев