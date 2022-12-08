01:42 08.12.2022 (обновлено: 04:58 08.12.2022)
В американской ЧВК "Моцарт" заявили о больших потерях украинских войск
Основатель американской ЧВК "Моцарт" Мильбурн заявил о больших потерях украинских войск.
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери, заявил основатель сражающейся на стороне Украины американской ЧВК "Моцарт" Эндрю Мильбурн в беседе с Newsweek.
"Они несут чрезвычайно большие потери. Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70 процентов <...> жертв являются обыденностью, не преувеличены", — сказал он.
Отмечается, что украинские войска сталкиваются с серьезными потерями в районе Артемовска.
По словам Мильбурна, у Киева проблемы с пополнением войск: зачастую на передовую отправляются новобранцы без должного уровня подготовки.
Основатель ЧВК также пожаловался на недостаток финансирования, что может сказаться на ее деятельности на Украине уже в начале следующего года. По его словам, большая часть расходов приходится на починку и замену поврежденных транспортных средств.
Как ранее рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 государств. По ее словам, это увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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