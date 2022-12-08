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Силуанов спрогнозировал дефицит российского бюджета по итогам 2022 года
Силуанов спрогнозировал дефицит российского бюджета по итогам 2022 года - РИА Новости, 08.12.2022
Силуанов спрогнозировал дефицит российского бюджета по итогам 2022 года
Минфин России оценивает дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года примерно в 2% ВВП, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:41
2022-12-08T11:41
2022-12-08T11:41
экономика
россия
антон силуанов
бюджет
ввп
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Минфин России оценивает дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года примерно в 2% ВВП, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов."Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке и в конце года будут проводиться достаточно значительные объемы бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП", - сказал Силуанов.В следующем году, добавил он, по плану прогнозируется примерно такой же дефицит.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, антон силуанов, бюджет, ввп, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Бюджет, ВВП, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов спрогнозировал дефицит российского бюджета по итогам 2022 года
Силуанов: дефицит бюджета по итогам 2022 года ожидается около двух процентов ВВП