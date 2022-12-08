https://ria.ru/20221208/brusilovskiy-1837224165.html

В Еврейской АО умер ветеран Великой Отечественной войны Лазарь Брусиловский

В Еврейской АО умер ветеран Великой Отечественной войны Лазарь Брусиловский - РИА Новости, 08.12.2022

В Еврейской АО умер ветеран Великой Отечественной войны Лазарь Брусиловский

Ветеран Великой Отечественной войны, педагог Лазарь Брусиловский ушел из жизни в Еврейской автономной области на 101-м году жизни, сообщило правительство... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:54

2022-12-08T14:54

2022-12-08T14:54

общество

еврейская автономная область

великая отечественная война (1941-1945)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, педагог Лазарь Брусиловский ушел из жизни в Еврейской автономной области на 101-м году жизни, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Со скорбью вынуждены сообщить, что сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Лазарь Моисеевич Брусиловский", - говорится в сообщении.Лазарь Брусиловский родился 10 июля 1922 года, с 1941-го по 1945 годы участвовал в Великой Отечественной войне в составе 413-й Дальневосточной дивизии. Был награжден медалью "За оборону Москвы" и орденом Отечественной войны II степени, добавили в правительстве ЕАО.C 1945-го по 1983 годы работал школьным учителем, заместителем директора детского дома, директором школ в селах области и в областном центре. Его заслуги на педагогическом поприще отметили грамотами, значком "Отличник народного просвещения", медалями "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина" и "Ветеран труда".

https://ria.ru/20221103/voyna-1828970744.html

еврейская автономная область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, еврейская автономная область, великая отечественная война (1941-1945)