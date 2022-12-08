https://ria.ru/20221208/brusilovskiy-1837224165.html
В Еврейской АО умер ветеран Великой Отечественной войны Лазарь Брусиловский
В Еврейской АО умер ветеран Великой Отечественной войны Лазарь Брусиловский - РИА Новости, 08.12.2022
В Еврейской АО умер ветеран Великой Отечественной войны Лазарь Брусиловский
Ветеран Великой Отечественной войны, педагог Лазарь Брусиловский ушел из жизни в Еврейской автономной области на 101-м году жизни, сообщило правительство... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:54
2022-12-08T14:54
2022-12-08T14:54
общество
еврейская автономная область
великая отечественная война (1941-1945)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, педагог Лазарь Брусиловский ушел из жизни в Еврейской автономной области на 101-м году жизни, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Со скорбью вынуждены сообщить, что сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Лазарь Моисеевич Брусиловский", - говорится в сообщении.Лазарь Брусиловский родился 10 июля 1922 года, с 1941-го по 1945 годы участвовал в Великой Отечественной войне в составе 413-й Дальневосточной дивизии. Был награжден медалью "За оборону Москвы" и орденом Отечественной войны II степени, добавили в правительстве ЕАО.C 1945-го по 1983 годы работал школьным учителем, заместителем директора детского дома, директором школ в селах области и в областном центре. Его заслуги на педагогическом поприще отметили грамотами, значком "Отличник народного просвещения", медалями "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина" и "Ветеран труда".
https://ria.ru/20221103/voyna-1828970744.html
еврейская автономная область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, еврейская автономная область, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Еврейская автономная область, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Еврейской АО умер ветеран Великой Отечественной войны Лазарь Брусиловский
Ветеран Великой Отечественной войны Лазарь Брусиловский умер в ЕАО на 101-м году жизни
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости.
Ветеран Великой Отечественной войны, педагог Лазарь Брусиловский ушел из жизни в Еврейской автономной области на 101-м году жизни, сообщило правительство региона в Telegram-канале
.
"Со скорбью вынуждены сообщить, что сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Лазарь Моисеевич Брусиловский", - говорится в сообщении.
Лазарь Брусиловский родился 10 июля 1922 года, с 1941-го по 1945 годы участвовал в Великой Отечественной войне в составе 413-й Дальневосточной дивизии. Был награжден медалью "За оборону Москвы" и орденом Отечественной войны II степени, добавили в правительстве ЕАО.
C 1945-го по 1983 годы работал школьным учителем, заместителем директора детского дома, директором школ в селах области и в областном центре. Его заслуги на педагогическом поприще отметили грамотами, значком "Отличник народного просвещения", медалями "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина" и "Ветеран труда".