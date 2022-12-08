В Британии раскрыли траты на восполнение арсенала после помощи Украине
Times: Британия потратит 229 миллионов на восполнение запасов ПТРК после помощи Украине
© РИА НовостиПротивотанковый ракетный комплекс NLAW, оставленный украинскими военными на позициях в Луганской области.
Противотанковый ракетный комплекс NLAW, оставленный украинскими военными на позициях в Луганской области.. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Британия потратит почти 230 миллионов фунтов для закупки тысячи противотанковых комплексов NLAW взамен тех, что были переданы Украине в качестве военной помощи, пишет Times.
"Правительство объявило о заключении сделки с ВПК Saab в размере 229 миллионов фунтов стерлингов для закупки противотанковых комплексов NLAW шведского производства", — сообщил обозреватель издания Джордж Гриллз.
По данным источников из британского министерства обороны, Украина получила от Великобритании около семи тысяч противотанковых комплексов, что составляет почти половину запасов армии Британии.
Издание сообщает, что новая партия NLAW поступит на вооружение британцев только к 2024 году, а полностью оснащение по этой закупке завершится в 2026-м.
Противотанковый переносной ракетный комплекс NLAW имеет радиус действия до 800 метров и весит 12,5 килограмма.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.