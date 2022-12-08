https://ria.ru/20221208/bpla-1837253171.html
В Краснодарском крае запретили использование беспилотников
В Краснодарском крае запретили использование беспилотников - РИА Новости, 08.12.2022
В Краснодарском крае запретили использование беспилотников
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе с полуночи 12 декабря в целях усиления охраны... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:54
2022-12-08T15:54
2022-12-08T15:54
вениамин кондратьев
краснодарский край
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бпла
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КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе с полуночи 12 декабря в целях усиления охраны общественного порядка, соответствующий документ опубликован в четверг на сайте администрации региона."Временно запретить с 00.00 12 декабря 2022 года использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Краснодарского края, за исключением беспилотных гражданских воздушных судов, используемых органами государственной власти Краснодарского края и подведомственными им учреждениями, федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления в Краснодарском крае, организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, а также иными организациями по договору с органами государственной власти Краснодарского края и подведомственными им учреждениями в рамках возложенных на них полномочий", - говорится в постановлении.Документ создан в соответствии с указом президента РФ от 19 октября 2022 года. Ранее полеты беспилотных летательных аппаратов запретили в Нижегородской, Саратовской, Рязанской, Пермской областях, в Татарстане и Марий Эл.
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вениамин кондратьев, краснодарский край, россия, пермская область, бпла
Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Россия, Пермская область, БПЛА
В Краснодарском крае запретили использование беспилотников
Губернатор Кубани Кондратьев подписал запрет на использование беспилотников с 12 декабря