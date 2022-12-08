https://ria.ru/20221208/bosfor-1837282117.html

В Турции объяснили, почему образовалась пробка из судов на входе в Босфор

В Турции объяснили, почему образовалась пробка из судов на входе в Босфор - РИА Новости, 08.12.2022

В Турции объяснили, почему образовалась пробка из судов на входе в Босфор

Турецкое Генеральное управление мореходства обвинило страховые компании ЕС в отказе предоставить письмо о страховке для прохода танкеров с нефтью через... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:58

2022-12-08T16:58

2022-12-08T18:40

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босфор

в мире

евросоюз

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КАИР, 8 дек — РИА Новости. Турецкое Генеральное управление мореходства обвинило страховые компании ЕС в отказе предоставить письмо о страховке для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы.При этом причина отказа в выдаче писем непонятна. Специалисты также возмутились давлением на Анкару.Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что пробка сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть. С 1 декабря Анкара стала требовать предоставления данных о страховании.В распоряжении РИА Новости есть заявление ведомства, в котором говорится, что с первого дня зимы был запрещен проход через турецкие проливы всем танкерам с горючим, владельцы которых не могут предоставить письмо о страховке.При этом в Анкаре заявили, что продолжат требовать данный документ.Западные нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. В свою очередь, страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию, заявлял, что Россия не примет потолок цен на топливо, даже если придется сократить добычу. Москва готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях, подытожил он.

https://ria.ru/20221208/neft-1837121850.html

https://ria.ru/20221206/tankery-1836750357.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

турция, босфор, в мире, евросоюз, нефть