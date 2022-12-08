https://ria.ru/20221208/bosfor-1837282117.html
В Турции объяснили, почему образовалась пробка из судов на входе в Босфор
В Турции объяснили, почему образовалась пробка из судов на входе в Босфор - РИА Новости, 08.12.2022
В Турции объяснили, почему образовалась пробка из судов на входе в Босфор
Турецкое Генеральное управление мореходства обвинило страховые компании ЕС в отказе предоставить письмо о страховке для прохода танкеров с нефтью через... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:58
2022-12-08T16:58
2022-12-08T18:40
турция
босфор
в мире
евросоюз
нефть
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КАИР, 8 дек — РИА Новости. Турецкое Генеральное управление мореходства обвинило страховые компании ЕС в отказе предоставить письмо о страховке для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы.При этом причина отказа в выдаче писем непонятна. Специалисты также возмутились давлением на Анкару.Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что пробка сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть. С 1 декабря Анкара стала требовать предоставления данных о страховании.В распоряжении РИА Новости есть заявление ведомства, в котором говорится, что с первого дня зимы был запрещен проход через турецкие проливы всем танкерам с горючим, владельцы которых не могут предоставить письмо о страховке.При этом в Анкаре заявили, что продолжат требовать данный документ.Западные нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. В свою очередь, страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию, заявлял, что Россия не примет потолок цен на топливо, даже если придется сократить добычу. Москва готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях, подытожил он.
https://ria.ru/20221208/neft-1837121850.html
https://ria.ru/20221206/tankery-1836750357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, босфор, в мире, евросоюз, нефть
Турция, Босфор, В мире, Евросоюз, Нефть
16:58 08.12.2022 (обновлено: 18:40 08.12.2022)
В Турции объяснили, почему образовалась пробка из судов на входе в Босфор
Пробка из судов у Босфора образовалась из-за отказа компаний показать письма о страховке
КАИР, 8 дек — РИА Новости. Турецкое Генеральное управление мореходства обвинило страховые компании ЕС в отказе предоставить письмо о страховке для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы.
"Страховые компании отказываются от предоставления подобных писем, которые выдаются в рутинном порядке", — заявило управление.
При этом причина отказа в выдаче писем непонятна. Специалисты также возмутились давлением на Анкару.
Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что пробка сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть. С 1 декабря Анкара стала требовать предоставления данных о страховании.
В распоряжении РИА Новости есть заявление ведомства, в котором говорится, что с первого дня зимы был запрещен проход через турецкие проливы всем танкерам с горючим, владельцы которых не могут предоставить письмо о страховке.
При этом в Анкаре заявили, что продолжат требовать данный документ.
Западные нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. В свою очередь, страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак
, комментируя ситуацию, заявлял, что Россия не примет потолок цен на топливо, даже если придется сократить добычу. Москва готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях, подытожил он.