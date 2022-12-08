Рейтинг@Mail.ru
В Турции объяснили, почему образовалась пробка из судов на входе в Босфор - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/bosfor-1837282117.html
В Турции объяснили, почему образовалась пробка из судов на входе в Босфор
В Турции объяснили, почему образовалась пробка из судов на входе в Босфор - РИА Новости, 08.12.2022
В Турции объяснили, почему образовалась пробка из судов на входе в Босфор
Турецкое Генеральное управление мореходства обвинило страховые компании ЕС в отказе предоставить письмо о страховке для прохода танкеров с нефтью через... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:58
2022-12-08T18:40
турция
босфор
в мире
евросоюз
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153382/30/1533823088_0:166:3089:1904_1920x0_80_0_0_f0d4a4161874455153b77113f5efe395.jpg
КАИР, 8 дек — РИА Новости. Турецкое Генеральное управление мореходства обвинило страховые компании ЕС в отказе предоставить письмо о страховке для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы.При этом причина отказа в выдаче писем непонятна. Специалисты также возмутились давлением на Анкару.Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что пробка сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть. С 1 декабря Анкара стала требовать предоставления данных о страховании.В распоряжении РИА Новости есть заявление ведомства, в котором говорится, что с первого дня зимы был запрещен проход через турецкие проливы всем танкерам с горючим, владельцы которых не могут предоставить письмо о страховке.При этом в Анкаре заявили, что продолжат требовать данный документ.Западные нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. В свою очередь, страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию, заявлял, что Россия не примет потолок цен на топливо, даже если придется сократить добычу. Москва готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях, подытожил он.
https://ria.ru/20221208/neft-1837121850.html
https://ria.ru/20221206/tankery-1836750357.html
турция
босфор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153382/30/1533823088_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_884e5ad62e005bebb06f821680d69267.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, босфор, в мире, евросоюз, нефть
Турция, Босфор, В мире, Евросоюз, Нефть
16:58 08.12.2022 (обновлено: 18:40 08.12.2022)
 
В Турции объяснили, почему образовалась пробка из судов на входе в Босфор

Пробка из судов у Босфора образовалась из-за отказа компаний показать письма о страховке

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в медиабанкВид на пролив Босфор
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Вид на пролив Босфор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 8 дек — РИА Новости. Турецкое Генеральное управление мореходства обвинило страховые компании ЕС в отказе предоставить письмо о страховке для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы.

"Страховые компании отказываются от предоставления подобных писем, которые выдаются в рутинном порядке", — заявило управление.

При этом причина отказа в выдаче писем непонятна. Специалисты также возмутились давлением на Анкару.
Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что пробка сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть. С 1 декабря Анкара стала требовать предоставления данных о страховании.
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 10:01
Запад обвинил Турцию в сбое поставок нефти по Черному морю, пишут СМИ
В распоряжении РИА Новости есть заявление ведомства, в котором говорится, что с первого дня зимы был запрещен проход через турецкие проливы всем танкерам с горючим, владельцы которых не могут предоставить письмо о страховке.
При этом в Анкаре заявили, что продолжат требовать данный документ.
Западные нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. В свою очередь, страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию, заявлял, что Россия не примет потолок цен на топливо, даже если придется сократить добычу. Москва готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях, подытожил он.
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 17:49
СМИ: на танкерах у берегов Турции находится 18 миллионов баррелей нефти
 
ТурцияБосфорВ миреЕвросоюзНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала