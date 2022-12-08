https://ria.ru/20221208/bomba-1837200333.html

В Запорожской области обезвредили бомбу

В Запорожской области обезвредили бомбу - РИА Новости, 08.12.2022

В Запорожской области обезвредили бомбу

Взрывное устройство в одном из заброшенных домов города Каменка-Днепровская Запорожской области обнаружили сотрудники полиции в ходе проведения работы по... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:53

2022-12-08T13:53

2022-12-08T18:09

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

в мире

украина

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803973534_0:163:3158:1939_1920x0_80_0_0_7ff1de48b9db58ce2b995d1b9804db57.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Взрывное устройство в одном из заброшенных домов города Каменка-Днепровская Запорожской области обнаружили сотрудники полиции в ходе проведения работы по профилактике терактов, сообщил журналистам представитель ГУВД региона.Он пояснил, что в Запорожской области проводится усиленная работа по профилактике терактов."В ходе указанной работы в городе Каменка-Днепровская сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрывное устройство. При проверке информации, представляющей оперативный интерес, полицейские Васильевского района выявили взрывное устройство, которое было спрятано во дворе заброшенного нежилого двухэтажного здания и представляло собой цилиндрический предмет, обмотанный чёрным полиэтиленовым пакетом. На место обнаружения прибыли взрывотехники. Устройство было обезврежено методом контролируемого взрыва. Проводится проверка", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20221207/poezd-1836840830.html

запорожская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, запорожская область, в мире, украина, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)