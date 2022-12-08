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В Запорожской области обезвредили бомбу - РИА Новости, 08.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/bomba-1837200333.html
В Запорожской области обезвредили бомбу
В Запорожской области обезвредили бомбу - РИА Новости, 08.12.2022
В Запорожской области обезвредили бомбу
Взрывное устройство в одном из заброшенных домов города Каменка-Днепровская Запорожской области обнаружили сотрудники полиции в ходе проведения работы по... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:53
2022-12-08T18:09
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
в мире
украина
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Взрывное устройство в одном из заброшенных домов города Каменка-Днепровская Запорожской области обнаружили сотрудники полиции в ходе проведения работы по профилактике терактов, сообщил журналистам представитель ГУВД региона.Он пояснил, что в Запорожской области проводится усиленная работа по профилактике терактов."В ходе указанной работы в городе Каменка-Днепровская сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрывное устройство. При проверке информации, представляющей оперативный интерес, полицейские Васильевского района выявили взрывное устройство, которое было спрятано во дворе заброшенного нежилого двухэтажного здания и представляло собой цилиндрический предмет, обмотанный чёрным полиэтиленовым пакетом. На место обнаружения прибыли взрывотехники. Устройство было обезврежено методом контролируемого взрыва. Проводится проверка", - сказал представитель ведомства.
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происшествия, запорожская область, в мире, украина, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, В мире, Украина, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:53 08.12.2022 (обновлено: 18:09 08.12.2022)
 
В Запорожской области обезвредили бомбу

Саперы обезвредили бомбу, спрятанную во дворе заброшенного дома в Запорожской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие группы разминирования международного противоминного центра ВС России
Военнослужащие группы разминирования международного противоминного центра ВС России - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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Военнослужащие группы разминирования международного противоминного центра ВС России. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Взрывное устройство в одном из заброшенных домов города Каменка-Днепровская Запорожской области обнаружили сотрудники полиции в ходе проведения работы по профилактике терактов, сообщил журналистам представитель ГУВД региона.
Он пояснил, что в Запорожской области проводится усиленная работа по профилактике терактов.
"В ходе указанной работы в городе Каменка-Днепровская сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрывное устройство. При проверке информации, представляющей оперативный интерес, полицейские Васильевского района выявили взрывное устройство, которое было спрятано во дворе заброшенного нежилого двухэтажного здания и представляло собой цилиндрический предмет, обмотанный чёрным полиэтиленовым пакетом. На место обнаружения прибыли взрывотехники. Устройство было обезврежено методом контролируемого взрыва. Проводится проверка", - сказал представитель ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьВ миреУкраинаРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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