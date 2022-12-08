https://ria.ru/20221208/bomba-1837200333.html
В Запорожской области обезвредили бомбу
В Запорожской области обезвредили бомбу - РИА Новости, 08.12.2022
В Запорожской области обезвредили бомбу
Взрывное устройство в одном из заброшенных домов города Каменка-Днепровская Запорожской области обнаружили сотрудники полиции в ходе проведения работы по... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:53
2022-12-08T13:53
2022-12-08T18:09
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
в мире
украина
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803973534_0:163:3158:1939_1920x0_80_0_0_7ff1de48b9db58ce2b995d1b9804db57.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Взрывное устройство в одном из заброшенных домов города Каменка-Днепровская Запорожской области обнаружили сотрудники полиции в ходе проведения работы по профилактике терактов, сообщил журналистам представитель ГУВД региона.Он пояснил, что в Запорожской области проводится усиленная работа по профилактике терактов."В ходе указанной работы в городе Каменка-Днепровская сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрывное устройство. При проверке информации, представляющей оперативный интерес, полицейские Васильевского района выявили взрывное устройство, которое было спрятано во дворе заброшенного нежилого двухэтажного здания и представляло собой цилиндрический предмет, обмотанный чёрным полиэтиленовым пакетом. На место обнаружения прибыли взрывотехники. Устройство было обезврежено методом контролируемого взрыва. Проводится проверка", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20221207/poezd-1836840830.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803973534_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_7b35c7fe6984f7391b32dc0f1f19f17c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, в мире, украина, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, В мире, Украина, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:53 08.12.2022 (обновлено: 18:09 08.12.2022)
В Запорожской области обезвредили бомбу
Саперы обезвредили бомбу, спрятанную во дворе заброшенного дома в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Взрывное устройство в одном из заброшенных домов города Каменка-Днепровская Запорожской области обнаружили сотрудники полиции в ходе проведения работы по профилактике терактов, сообщил журналистам представитель ГУВД региона.
Он пояснил, что в Запорожской области проводится усиленная работа по профилактике терактов.
"В ходе указанной работы в городе Каменка-Днепровская сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрывное устройство. При проверке информации, представляющей оперативный интерес, полицейские Васильевского района выявили взрывное устройство, которое было спрятано во дворе заброшенного нежилого двухэтажного здания и представляло собой цилиндрический предмет, обмотанный чёрным полиэтиленовым пакетом. На место обнаружения прибыли взрывотехники. Устройство было обезврежено методом контролируемого взрыва. Проводится проверка", - сказал представитель ведомства.