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США не давали отказа на запрос Украины о кассетных боеприпасах, пишут СМИ
США не давали отказа на запрос Украины о кассетных боеприпасах, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
США не давали отказа на запрос Украины о кассетных боеприпасах, пишут СМИ
США не обещали Украине кассетные боеприпасы, о которых просит Киев, но и не отказали в них категорически, сообщает CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T04:06
2022-12-08T04:06
2022-12-08T04:06
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США не обещали Украине кассетные боеприпасы, о которых просит Киев, но и не отказали в них категорически, сообщает CNN со ссылкой на источники."Высокопоставленные чиновники администрации рассматривали этот запрос в течение нескольких месяцев и не отклонили его категорически", - сообщает телеканал.Телеканал указывает, что администрация США не отказалась от поставок кассетных боеприпасов Украине как крайней меры, если запасы оружия станут опасно низкими. "Источники говорят, что это предложение не рассматривалось серьезно из-за законодательных ограничений на возможность передачи США кассетных боеприпасов", - сообщает телеканал."Президент Джо Байден мог бы обойти это ограничение, но администрация указала украинцам, что в ближайшее время это маловероятно", - говорится в сообщении.
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в мире, джо байден, сша, украина, киев
В мире, Джо Байден, США, Украина, Киев
США не давали отказа на запрос Украины о кассетных боеприпасах, пишут СМИ
CNN: США не дали категорического отказа на запрос Украины о кассетных боеприпасах