https://ria.ru/20221208/bilayn-1837352181.html

"Билайн" после продажи сохранит свой бренд

"Билайн" после продажи сохранит свой бренд - РИА Новости, 08.12.2022

"Билайн" после продажи сохранит свой бренд

Мобильный оператор "Билайн" после его продажи компанией Veon российскому топ-менеджменту сохранит свой бренд, рассказал генеральный директор оператора Александр РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T23:07

2022-12-08T23:07

2022-12-08T23:43

экономика

александр торбахов

россия

билайн

вымпелком

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мобильный оператор "Билайн" после его продажи компанией Veon российскому топ-менеджменту сохранит свой бренд, рассказал генеральный директор оператора Александр Торбахов."Конечно, не сменит, "Билайн" останется "Билайном", - ответил Торбахов журналистам на вопрос, сохранит ли "Билайн" бренд после продажи местному менеджменту.Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon в начале ноября объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России - компании "Вымпелком". Вскоре после этого "Вымпелком" сообщил, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Как отмечалось в релизе Veon, в рамках сделки компания была оценена в 370 миллиардов рублей. В пресс-службе "Билайна" РИА Новости разъяснили, что 240 миллиардов рублей – это чистый долг компании "Вымпелком".

https://ria.ru/20221201/utechka-1835711298.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, александр торбахов, россия, билайн, вымпелком