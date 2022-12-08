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"Билайн" после продажи сохранит свой бренд - РИА Новости, 08.12.2022
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"Билайн" после продажи сохранит свой бренд
"Билайн" после продажи сохранит свой бренд - РИА Новости, 08.12.2022
"Билайн" после продажи сохранит свой бренд
Мобильный оператор "Билайн" после его продажи компанией Veon российскому топ-менеджменту сохранит свой бренд, рассказал генеральный директор оператора Александр РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T23:07
2022-12-08T23:43
экономика
александр торбахов
россия
билайн
вымпелком
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мобильный оператор "Билайн" после его продажи компанией Veon российскому топ-менеджменту сохранит свой бренд, рассказал генеральный директор оператора Александр Торбахов."Конечно, не сменит, "Билайн" останется "Билайном", - ответил Торбахов журналистам на вопрос, сохранит ли "Билайн" бренд после продажи местному менеджменту.Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon в начале ноября объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России - компании "Вымпелком". Вскоре после этого "Вымпелком" сообщил, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Как отмечалось в релизе Veon, в рамках сделки компания была оценена в 370 миллиардов рублей. В пресс-службе "Билайна" РИА Новости разъяснили, что 240 миллиардов рублей – это чистый долг компании "Вымпелком".
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экономика, александр торбахов, россия, билайн, вымпелком
Экономика, Александр Торбахов, Россия, Билайн, ВымпелКом
23:07 08.12.2022 (обновлено: 23:43 08.12.2022)
 
"Билайн" после продажи сохранит свой бренд

"Билайн" после продажи российскому топ-менеджменту сохранит свой бренд

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПавильон оператора мобильной связи "Билайн"
Павильон оператора мобильной связи Билайн - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Павильон оператора мобильной связи "Билайн" . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мобильный оператор "Билайн" после его продажи компанией Veon российскому топ-менеджменту сохранит свой бренд, рассказал генеральный директор оператора Александр Торбахов.
"Конечно, не сменит, "Билайн" останется "Билайном", - ответил Торбахов журналистам на вопрос, сохранит ли "Билайн" бренд после продажи местному менеджменту.
Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon в начале ноября объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России - компании "Вымпелком". Вскоре после этого "Вымпелком" сообщил, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Как отмечалось в релизе Veon, в рамках сделки компания была оценена в 370 миллиардов рублей. В пресс-службе "Билайна" РИА Новости разъяснили, что 240 миллиардов рублей – это чистый долг компании "Вымпелком".
Салоны сотовой связи Билайн и Мегафон - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
1 декабря, 19:42
Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ
 
ЭкономикаАлександр ТорбаховРоссияБилайнВымпелКом
 
 
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