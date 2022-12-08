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В РАНХиГС оценили показатели молодежной безработицы в России - РИА Новости, 08.12.2022
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В РАНХиГС оценили показатели молодежной безработицы в России
В РАНХиГС оценили показатели молодежной безработицы в России - РИА Новости, 08.12.2022
В РАНХиГС оценили показатели молодежной безработицы в России
Показатели молодежной безработицы в России ниже, чем в развитых странах, сообщила пресс-служба РАНХиГС, ссылаясь на экспертов вуза. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:17
2022-12-08T13:18
общество
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Показатели молодежной безработицы в России ниже, чем в развитых странах, сообщила пресс-служба РАНХиГС, ссылаясь на экспертов вуза."Безработица и снижение экономической активности среди молодежи становятся общемировой проблемой. Доля безработных молодых людей в развитых странах составляет в среднем от 5 до 13% в зависимости от уровня образования, а экономически неактивных – от 10 до 31%. В России показатели молодежной безработицы и ее экономической активности лучше, чем в развитых странах, отмечают эксперты Федерального института развития образования РАНХиГС Марк Агранович, Юлия Ермачкова и Марина Ливенец", - говорится в сообщении.Добавляется, что пандемия COVID-19 повлияла на положение молодежи на рынке труда – в 2020 году рост уровня молодежной безработицы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составил 20%, а экономическая активность снизилась на 10%. Одной из причин ухудшения положения молодежи считается несоответствие уровня и содержания образования, а структуры выпусков – запросам рынка труда.Отмечается, что в меньшей степени запросу экономики могут соответствовать короткие программы третичного образования (представляющее из себя продолжение полного среднего образования с выпускным экзаменом, в России им соответствуют программы СПО по подготовке специалистов среднего звена) и в наибольшей – программы магистратуры.Экономическая активность населения в возрасте 25-34 лет с третичным образованием, как и занятость, растут с повышением уровня образования, но если между выпускниками коротких программ третичного образования и бакалаврами разница невелика, то обладатели магистерских дипломов существенно экономически активнее, чем обладатели дипломов более низких уровней образования, даже в условиях пандемического кризиса, заключили в РАНХиГС.
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общество, россия, оэср
Общество, Россия, ОЭСР
13:17 08.12.2022 (обновлено: 13:18 08.12.2022)
 
В РАНХиГС оценили показатели молодежной безработицы в России

РАНХиГС: показатели молодежной безработицы в России ниже, чем в развитых странах

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Показатели молодежной безработицы в России ниже, чем в развитых странах, сообщила пресс-служба РАНХиГС, ссылаясь на экспертов вуза.
"Безработица и снижение экономической активности среди молодежи становятся общемировой проблемой. Доля безработных молодых людей в развитых странах составляет в среднем от 5 до 13% в зависимости от уровня образования, а экономически неактивных – от 10 до 31%. В России показатели молодежной безработицы и ее экономической активности лучше, чем в развитых странах, отмечают эксперты Федерального института развития образования РАНХиГС Марк Агранович, Юлия Ермачкова и Марина Ливенец", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что пандемия COVID-19 повлияла на положение молодежи на рынке труда – в 2020 году рост уровня молодежной безработицы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составил 20%, а экономическая активность снизилась на 10%. Одной из причин ухудшения положения молодежи считается несоответствие уровня и содержания образования, а структуры выпусков – запросам рынка труда.
Отмечается, что в меньшей степени запросу экономики могут соответствовать короткие программы третичного образования (представляющее из себя продолжение полного среднего образования с выпускным экзаменом, в России им соответствуют программы СПО по подготовке специалистов среднего звена) и в наибольшей – программы магистратуры.
"Уровень безработицы среди молодых людей с магистерским уровнем образования с 2005 по 2020 годы в странах ОЭСР сократился на 25% при росте доли молодежи с магистерским дипломом почти в 3 раза. Для обладателей дипломов коротких программ третичного образования картина противоположная – при снижении доли молодых людей с этим уровнем образования на 20%, уровень безработицы среди них в странах ОЭСР вырос в полтора раза", - рассказали в вузе.
Экономическая активность населения в возрасте 25-34 лет с третичным образованием, как и занятость, растут с повышением уровня образования, но если между выпускниками коротких программ третичного образования и бакалаврами разница невелика, то обладатели магистерских дипломов существенно экономически активнее, чем обладатели дипломов более низких уровней образования, даже в условиях пандемического кризиса, заключили в РАНХиГС.
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