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Британец обвинил украинского беженца в попытке изнасилования - РИА Новости, 08.12.2022
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Британец обвинил украинского беженца в попытке изнасилования
Британец обвинил украинского беженца в попытке изнасилования - РИА Новости, 08.12.2022
Британец обвинил украинского беженца в попытке изнасилования
Британец обвинил украинского беженца, которого он приютил, в сексуальном насилии, но полиция не предъявила ему обвинение, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T01:30
2022-12-08T01:57
в мире
жилье
бирмингем
украина
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Британец обвинил украинского беженца, которого он приютил, в сексуальном насилии, но полиция не предъявила ему обвинение, пишет газета Daily Mail.По словам жителя Бирмингема, после начала спецоперации на Украине он решил предоставить жилье беженцам. Он выбрал мужчину, с которым до этого общался по телефону и которого не смущало, что хозяин жилья — гей.Украинец из Ужгорода заселился к британцу в августе. Несколько недель спустя он якобы подверг сексуальному насилию хозяина жилья в его собственной постели. Тот был пьян и фрагментарно помнит инцидент.Британец обратился в полицию, однако стражи порядка впоследствии заявили, что у них нет доказательств, необходимых для предъявления обвинения беженцу, и отпустили его.Предполагаемая жертва заявила, что потеряла веру в правоохранительные органы, которые отказались провести медэкспертизу синяков на его ягодицах, руках и ногах, которые якобы оставил тот украинец. Британец также выразил недовольство городским советом, который вскоре после инцидента позвонил ему, чтобы попросить приютить другого беженца.При этом отмечается, что городской совет Бирмингема принял решение не предоставлять украинцу другое жилье в рамках программы "Дома для Украины".
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в мире, жилье, бирмингем, украина, ужгород
В мире, Жилье, Бирмингем, Украина, Ужгород
01:30 08.12.2022 (обновлено: 01:57 08.12.2022)
 
Британец обвинил украинского беженца в попытке изнасилования

Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования украинского беженца, которого приютил

© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции Лондона
Сотрудники полиции Лондона - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Tim Ireland
Сотрудники полиции Лондона . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Британец обвинил украинского беженца, которого он приютил, в сексуальном насилии, но полиция не предъявила ему обвинение, пишет газета Daily Mail.
По словам жителя Бирмингема, после начала спецоперации на Украине он решил предоставить жилье беженцам. Он выбрал мужчину, с которым до этого общался по телефону и которого не смущало, что хозяин жилья — гей.
Украинец из Ужгорода заселился к британцу в августе. Несколько недель спустя он якобы подверг сексуальному насилию хозяина жилья в его собственной постели. Тот был пьян и фрагментарно помнит инцидент.
Британец обратился в полицию, однако стражи порядка впоследствии заявили, что у них нет доказательств, необходимых для предъявления обвинения беженцу, и отпустили его.
Предполагаемая жертва заявила, что потеряла веру в правоохранительные органы, которые отказались провести медэкспертизу синяков на его ягодицах, руках и ногах, которые якобы оставил тот украинец. Британец также выразил недовольство городским советом, который вскоре после инцидента позвонил ему, чтобы попросить приютить другого беженца.
При этом отмечается, что городской совет Бирмингема принял решение не предоставлять украинцу другое жилье в рамках программы "Дома для Украины".
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