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Корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя - РИА Новости, 08.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/bespilotnik-1837120589.html
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя - РИА Новости, 08.12.2022
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя
Российские военные сбили беспилотник над Черным морем, около Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T09:47
2022-12-08T10:40
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
севастополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Российские военные сбили беспилотник над Черным морем, около Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram."Дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией", — говорится в публикации.Чиновник отметил, что военные "как всегда сработали четко", но деталей не привел.Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.Двадцать третьего ноября в районе газоконденсатных месторождений в Черном море были ликвидированы сразу пять украинских беспилотников.В конце октября ВСУ попытались атаковать Севастополь с помощью морских дронов — на внешнем рейде удалось уничтожить четыре таких аппарата, еще три — на внутреннем рейде. При этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".
https://ria.ru/20221206/krym-1836703582.html
севастополь
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михаил развожаев, севастополь, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Севастополь, Республика Крым
09:47 08.12.2022 (обновлено: 10:40 08.12.2022)
 
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя

Губернатор Развожаев: дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Российские военные сбили беспилотник над Черным морем, около Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.
"Дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией", — говорится в публикации.
Чиновник отметил, что военные "как всегда сработали четко", но деталей не привел.
Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Двадцать третьего ноября в районе газоконденсатных месторождений в Черном море были ликвидированы сразу пять украинских беспилотников.
В конце октября ВСУ попытались атаковать Севастополь с помощью морских дронов — на внешнем рейде удалось уничтожить четыре таких аппарата, еще три — на внутреннем рейде. При этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".
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