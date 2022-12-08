https://ria.ru/20221208/bespilotnik-1837120589.html
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя - РИА Новости, 08.12.2022
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя
Российские военные сбили беспилотник над Черным морем, около Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T09:47
2022-12-08T09:47
2022-12-08T10:40
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
севастополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Российские военные сбили беспилотник над Черным морем, около Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram."Дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией", — говорится в публикации.Чиновник отметил, что военные "как всегда сработали четко", но деталей не привел.Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.Двадцать третьего ноября в районе газоконденсатных месторождений в Черном море были ликвидированы сразу пять украинских беспилотников.В конце октября ВСУ попытались атаковать Севастополь с помощью морских дронов — на внешнем рейде удалось уничтожить четыре таких аппарата, еще три — на внутреннем рейде. При этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".
https://ria.ru/20221206/krym-1836703582.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Севастополь, Республика Крым
09:47 08.12.2022 (обновлено: 10:40 08.12.2022)
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя
Губернатор Развожаев: дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости.
Российские военные сбили беспилотник над Черным морем, около Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев
в Telegram.
"Дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией", — говорится в публикации.
Чиновник отметил, что военные "как всегда сработали четко", но деталей не привел.
Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Двадцать третьего ноября в районе газоконденсатных месторождений в Черном море были ликвидированы сразу пять украинских беспилотников.
В конце октября ВСУ
попытались атаковать Севастополь с помощью морских дронов — на внешнем рейде удалось уничтожить четыре таких аппарата, еще три — на внутреннем рейде. При этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".