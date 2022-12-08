https://ria.ru/20221208/bespilotnik-1837120589.html

Корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя

Корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя - РИА Новости, 08.12.2022

Корабль Черноморского флота сбил беспилотник у Севастополя

Российские военные сбили беспилотник над Черным морем, около Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T09:47

2022-12-08T09:47

2022-12-08T10:40

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

севастополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Российские военные сбили беспилотник над Черным морем, около Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram."Дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией", — говорится в публикации.Чиновник отметил, что военные "как всегда сработали четко", но деталей не привел.Украинские беспилотники с июля периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.Двадцать третьего ноября в районе газоконденсатных месторождений в Черном море были ликвидированы сразу пять украинских беспилотников.В конце октября ВСУ попытались атаковать Севастополь с помощью морских дронов — на внешнем рейде удалось уничтожить четыре таких аппарата, еще три — на внутреннем рейде. При этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".

https://ria.ru/20221206/krym-1836703582.html

севастополь

республика крым

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Влада Копылова

михаил развожаев, севастополь, республика крым