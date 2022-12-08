https://ria.ru/20221208/beseda-1837180293.html
Путин пока не планирует беседу с крупным бизнесом, заявил Песков
Путин пока не планирует беседу с крупным бизнесом, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2022
Путин пока не планирует беседу с крупным бизнесом, заявил Песков
В графике президента России Владимира Путина пока нет беседы с крупным бизнесом, нефтяники пока также не обращались с просьбами о встречах, сообщил... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:46
2022-12-08T12:46
2022-12-08T12:47
владимир путин
россия
экономика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина пока нет беседы с крупным бизнесом, нефтяники пока также не обращались с просьбами о встречах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, пока такой встречи (с представителями крупного бизнеса в РФ) нет в графике президента. С нефтяниками - тоже каких-то обращений мы не видели", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующие вопросы.
https://ria.ru/20221207/potolok-1836840155.html
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владимир путин, россия, экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Владимир Путин, Россия, Экономика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
12:46 08.12.2022 (обновлено: 12:47 08.12.2022)
Путин пока не планирует беседу с крупным бизнесом, заявил Песков
Песков: в графике Путина нет беседы с крупным бизнесом, включая нефтяников