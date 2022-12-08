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Путин пока не планирует беседу с крупным бизнесом, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2022
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Путин пока не планирует беседу с крупным бизнесом, заявил Песков
Путин пока не планирует беседу с крупным бизнесом, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2022
Путин пока не планирует беседу с крупным бизнесом, заявил Песков
В графике президента России Владимира Путина пока нет беседы с крупным бизнесом, нефтяники пока также не обращались с просьбами о встречах, сообщил... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:46
2022-12-08T12:47
владимир путин
россия
экономика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина пока нет беседы с крупным бизнесом, нефтяники пока также не обращались с просьбами о встречах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, пока такой встречи (с представителями крупного бизнеса в РФ) нет в графике президента. С нефтяниками - тоже каких-то обращений мы не видели", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующие вопросы.
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владимир путин, россия, экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Владимир Путин, Россия, Экономика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
12:46 08.12.2022 (обновлено: 12:47 08.12.2022)
 
Путин пока не планирует беседу с крупным бизнесом, заявил Песков

Песков: в графике Путина нет беседы с крупным бизнесом, включая нефтяников

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина пока нет беседы с крупным бизнесом, нефтяники пока также не обращались с просьбами о встречах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока такой встречи (с представителями крупного бизнеса в РФ) нет в графике президента. С нефтяниками - тоже каких-то обращений мы не видели", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующие вопросы.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 04:49
У России есть три ответа на введение потолка цен на нефть, пишут СМИ
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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