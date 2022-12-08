https://ria.ru/20221208/bedros-1837325168.html

Представитель Филиппа Киркорова опровергла слухи, что его отец в реанимации

Представитель Филиппа Киркорова опровергла слухи, что его отец в реанимации - РИА Новости, 08.12.2022

Представитель Филиппа Киркорова опровергла слухи, что его отец в реанимации

Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла РИА Новости слухи, что его отец, народный артист РФ Бедрос Киркоров, находится в... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:24

2022-12-08T19:24

2022-12-08T19:24

шоубиз

филипп киркоров

бедрос киркоров

россия

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла РИА Новости слухи, что его отец, народный артист РФ Бедрос Киркоров, находится в реанимации.Накануне РЕН ТВ заявили, что отец артиста был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник, предварительный диагноз – пневмоторакс. В четверг в Telegram-каналах появилась информация, что Киркоров-старший якобы находится в реанимации.Успенская опровергла агентству озвученный в СМИ диагноз, отметив, что он пока не ясен.Она также отметила, что Бедрос Киркоров не находится в реанимации, состояние 90-летнего артиста стабильное."Я и с Бедросом разговаривала, и с докторами разговаривала, все хорошо, состояние стабильное. То, что пишут журналисты, что он в реанимации - это не правда. Находится под наблюдением. Он в обыкновенной палате, состояние стабильное, только разговаривала с доктором. Отвезли в больницу, чтобы под наблюдением докторов был Бедрос, учитывая все-таки возраст, 90, поэтому было решено оставить Бедроса под наблюдением докторов", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20221201/kirkorov-1835507793.html

https://ria.ru/20221206/solntsev-1836680618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

филипп киркоров, бедрос киркоров, россия, общество