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Представитель Филиппа Киркорова опровергла слухи, что его отец в реанимации - РИА Новости, 08.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221208/bedros-1837325168.html
Представитель Филиппа Киркорова опровергла слухи, что его отец в реанимации
Представитель Филиппа Киркорова опровергла слухи, что его отец в реанимации - РИА Новости, 08.12.2022
Представитель Филиппа Киркорова опровергла слухи, что его отец в реанимации
Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла РИА Новости слухи, что его отец, народный артист РФ Бедрос Киркоров, находится в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:24
2022-12-08T19:24
шоубиз
филипп киркоров
бедрос киркоров
россия
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла РИА Новости слухи, что его отец, народный артист РФ Бедрос Киркоров, находится в реанимации.Накануне РЕН ТВ заявили, что отец артиста был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник, предварительный диагноз – пневмоторакс. В четверг в Telegram-каналах появилась информация, что Киркоров-старший якобы находится в реанимации.Успенская опровергла агентству озвученный в СМИ диагноз, отметив, что он пока не ясен.Она также отметила, что Бедрос Киркоров не находится в реанимации, состояние 90-летнего артиста стабильное."Я и с Бедросом разговаривала, и с докторами разговаривала, все хорошо, состояние стабильное. То, что пишут журналисты, что он в реанимации - это не правда. Находится под наблюдением. Он в обыкновенной палате, состояние стабильное, только разговаривала с доктором. Отвезли в больницу, чтобы под наблюдением докторов был Бедрос, учитывая все-таки возраст, 90, поэтому было решено оставить Бедроса под наблюдением докторов", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20221201/kirkorov-1835507793.html
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филипп киркоров, бедрос киркоров, россия, общество
Шоубиз, Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров, Россия, Общество
19:24 08.12.2022
 
Представитель Филиппа Киркорова опровергла слухи, что его отец в реанимации

Представитель Филиппа Киркорова опровергла слухи, что его отец Бедрос в реанимации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПевец Бедрос Киркоров
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Певец Бедрос Киркоров . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла РИА Новости слухи, что его отец, народный артист РФ Бедрос Киркоров, находится в реанимации.
Накануне РЕН ТВ заявили, что отец артиста был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник, предварительный диагноз – пневмоторакс. В четверг в Telegram-каналах появилась информация, что Киркоров-старший якобы находится в реанимации.
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Успенская опровергла агентству озвученный в СМИ диагноз, отметив, что он пока не ясен.
Она также отметила, что Бедрос Киркоров не находится в реанимации, состояние 90-летнего артиста стабильное.
"Я и с Бедросом разговаривала, и с докторами разговаривала, все хорошо, состояние стабильное. То, что пишут журналисты, что он в реанимации - это не правда. Находится под наблюдением. Он в обыкновенной палате, состояние стабильное, только разговаривала с доктором. Отвезли в больницу, чтобы под наблюдением докторов был Бедрос, учитывая все-таки возраст, 90, поэтому было решено оставить Бедроса под наблюдением докторов", - сказала собеседница агентства.
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ШоубизФилипп КиркоровБедрос КиркоровРоссияОбщество
 
 
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