https://ria.ru/20221208/bagdad-1837104938.html
США препятствуют военному сотрудничеству Москвы и Багдада, заявил посол
США препятствуют военному сотрудничеству Москвы и Багдада, заявил посол - РИА Новости, 08.12.2022
США препятствуют военному сотрудничеству Москвы и Багдада, заявил посол
Иракцам нравится российское оружие, но США мешают наращиванию военно-технического сотрудничества Москвы и Багдада, проявляя недобросовестную конкуренцию, заявил РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T06:45
2022-12-08T06:45
2022-12-08T06:45
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Иракцам нравится российское оружие, но США мешают наращиванию военно-технического сотрудничества Москвы и Багдада, проявляя недобросовестную конкуренцию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.По его словам, Москва активно сотрудничала с Багдадом во времена СССР, однако потом эта работа застопорилась из-за санкций, введенных против Ирака после вторжения в Кувейт в 1990 году и отмененных со свержением Саддама Хусейна."Иракцам нравится советское, российское вооружение, потому что оно им хорошо знакомо. У нас вдобавок конкурентоспособные цены. В этом смысле, конечно, если бы нам и иракцам не мешали американцы и их союзники, это сотрудничество, думаю, продвинулось бы до уровня, который был при СССР", - сказал дипломат.Посол в этой связи указал на недобросовестную конкуренцию со стороны Вашингтона, отметив, что США "навязывают иракцам свое вооружение и сервисные услуги"."Главное, что не нравится нашим иракским друзьям – стоимость и расходы на обслуживание американского оружия, которые в четыре раза дороже российского", - сказал Кутрашев."Мало того, американцы не позволяют иракцам, выражаясь по-простому, заглядывать в оборудование поставляемой техники. Они также замыкают все обслуживание на себе. Даже появляются подозрения, не спрятано ли внутри то, что никому нельзя показывать – в том числе потребителю", - добавил он.
https://ria.ru/20221129/turtsiya-1834935146.html
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в мире, цены на нефть, саддам хусейн, сша, москва, багдад (город)
В мире, Цены на нефть, Саддам Хусейн, США, Москва, Багдад (город)
США препятствуют военному сотрудничеству Москвы и Багдада, заявил посол
Посол России в Ираке: США препятствуют военно-техническому сотрудничеству Москвы и Багдада
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Иракцам нравится российское оружие, но США мешают наращиванию военно-технического сотрудничества Москвы и Багдада, проявляя недобросовестную конкуренцию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.
По его словам, Москва активно сотрудничала с Багдадом во времена СССР
, однако потом эта работа застопорилась из-за санкций, введенных против Ирака после вторжения в Кувейт
в 1990 году и отмененных со свержением Саддама Хусейна
.
"Иракцам нравится советское, российское вооружение, потому что оно им хорошо знакомо. У нас вдобавок конкурентоспособные цены. В этом смысле, конечно, если бы нам и иракцам не мешали американцы и их союзники, это сотрудничество, думаю, продвинулось бы до уровня, который был при СССР", - сказал дипломат.
Посол в этой связи указал на недобросовестную конкуренцию со стороны Вашингтона, отметив, что США "навязывают иракцам свое вооружение и сервисные услуги".
"Главное, что не нравится нашим иракским друзьям – стоимость и расходы на обслуживание американского оружия, которые в четыре раза дороже российского", - сказал Кутрашев.
"Мало того, американцы не позволяют иракцам, выражаясь по-простому, заглядывать в оборудование поставляемой техники. Они также замыкают все обслуживание на себе. Даже появляются подозрения, не спрятано ли внутри то, что никому нельзя показывать – в том числе потребителю", - добавил он.