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Удар ниже пояса. США решили отнять у Европы небо - РИА Новости, 08.12.2022
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Удар ниже пояса. США решили отнять у Европы небо
Удар ниже пояса. США решили отнять у Европы небо - РИА Новости, 08.12.2022
Удар ниже пояса. США решили отнять у Европы небо
Авиаконцерн Airbus использовал российское сырье — качественный и недорогой титан. Теперь европейские авиапроизводители под давлением Вашингтона от этого... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T08:00
2022-12-08T08:08
экономика
технологии
европа
сша
джо байден
всмпо-ависма
airbus
евросоюз
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ПАРИЖ, 8 дек — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Авиаконцерн Airbus использовал российское сырье — качественный и недорогой титан. Теперь европейские авиапроизводители под давлением Вашингтона от этого отказываются, ищут других поставщиков. Это неизбежно приведет к росту издержек и утрате конкурентоспособности.В течение месяцевЛегкий, прочный и тугоплавкий титан необходим для изготовления двигателей и шасси. Россия — давно ведущий игрок на этом рынке и проверенный поставщик высококлассного сырья по приемлемой цене.Американская корпорация Boeing уже разорвала связи. Европейской Airbus, разумеется, тоже этого не избежать. Причем, по словам главы оборонного и космического подразделения компании (Defence &amp; Space) Михаэля Шольхорна, это "вопрос месяцев, а не лет"."В настоящий момент мы по-прежнему закупаем определенную долю российского титана, однако, к счастью, находимся в процессе обретения независимости от этих поставок", — сообщил Шольхорн журналистам на ежегодной конференции Airbus в Мюнхене.Он отметил, что при изготовлении военной техники сырье из России уже не используют, но для переключения гражданского самолетостроения на альтернативных поставщиков потребуется некоторое время.Крупнейший в мире производитель титана — "ВСМПО-Ависма". По оценкам экспертов, эта корпорация обеспечивала до 40% потребностей Boeing и до 60 — Airbus.Санкции против себя самихВ июне генеральный директор Airbus Гийом Фори на генассамблее Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Дохе призывал не накладывать эмбарго на импорт металла.Его услышали: несмотря на весь санкционный раж, запрета нет до сих пор."А если Россия накажет Запад, прекратив поставки титана, это может погубить "ВСМПО-Ависма". Это одна из немногих сфер, где ни одна из сторон не заинтересована в изменении текущего положения дел", — аргументировал Фори.Он отметил, что Airbus располагала запасом титана и титановых деталей на срок от шести до 12 месяцев. Кроме того, в первой половине года импорт из России нарастили, чтобы увеличить стратегический резерв.Однако политика важнее бизнеса. И руководство европейского концерна все это время металось по миру в поисках альтернативных поставщиков.Дефицит неизбеженПомимо России, титан производят Япония, США, Китай и Казахстан. Проблема в том, что для аэрокосмической отрасли нужно премиальное качество, а такого сырья лишь восемь процентов.Остальное идет в другие сферы. В частности, Китай и Казахстан специализируются на титановой губке и выпускают очень мало металла, подходящего для авиации. К тому же нужна сертификация, а это очень хлопотно.По словам эксперта Французского института международных отношений Рафаэля Данино-Перро, авиастроители в первую очередь рассчитывают на Японию. Однако дефицит неизбежен.Перро также обращает внимание на то, что разрыв с Россией означает отказ не только от самого титана, но и от сопутствующих технологий "ВСМПО-Ависма", которые высоко ценятся.Последствия для сторонИсполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев говорит, что Airbus, конечно, выкрутится. Вопрос в том, во сколько это обойдется. "Наверняка детали из титановых сплавов подорожают на 50%", — считает он.Что касается "ВСМПО-Ависма", предприятию поможет расширение производства отечественной авиатехники.По мнению аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, "ВСМПО-Ависма" получит государственные заказы. Наверное, придется менять структуру производства, развивать новые направления бизнеса, искать сбыт в других отраслях: например, в химической.Эксперты не исключают и того, что Airbus продолжит покупать российский титан через посредников. Скажем, сырье пойдет на Восток, а оттуда на европейский рынок. Конечно, с существенной накруткой.Все это грозит Airbus потерей конкурентоспособности. Boeing все же меньше зависела от поставок из России и лучше подготовилась к разрыву.Не стоит забывать и о разрушительном влиянии на экономику ЕС принятого недавно в США закона об инфляции. Благодаря налоговым льготам и субсидиям американские компании получают конкурентные преимущества, также создается благодатная почва для переезда предприятий из Старого Света за океан.Сгладить ситуацию надеялся Эммануэль Макрон, посетивший США с государственным визитом. Но он вернулся в Париж ни с чем: Байден от своих планов не откажется. Бизнес есть бизнес.
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экономика, технологии, европа, сша, джо байден, всмпо-ависма, airbus, евросоюз, санкции в отношении россии, россия
Экономика, Технологии, Европа, США, Джо Байден, ВСМПО-Ависма, Airbus, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
08:00 08.12.2022 (обновлено: 08:08 08.12.2022)
 

Удар ниже пояса. США решили отнять у Европы небо

© Фото : AirbusСамолеты компании Airbus
Самолеты компании Airbus - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : Airbus
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ПАРИЖ, 8 дек — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Авиаконцерн Airbus использовал российское сырье — качественный и недорогой титан. Теперь европейские авиапроизводители под давлением Вашингтона от этого отказываются, ищут других поставщиков. Это неизбежно приведет к росту издержек и утрате конкурентоспособности.

В течение месяцев

Легкий, прочный и тугоплавкий титан необходим для изготовления двигателей и шасси. Россия — давно ведущий игрок на этом рынке и проверенный поставщик высококлассного сырья по приемлемой цене.
Американская корпорация Boeing уже разорвала связи. Европейской Airbus, разумеется, тоже этого не избежать. Причем, по словам главы оборонного и космического подразделения компании (Defence & Space) Михаэля Шольхорна, это "вопрос месяцев, а не лет".
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"В настоящий момент мы по-прежнему закупаем определенную долю российского титана, однако, к счастью, находимся в процессе обретения независимости от этих поставок", — сообщил Шольхорн журналистам на ежегодной конференции Airbus в Мюнхене.
Он отметил, что при изготовлении военной техники сырье из России уже не используют, но для переключения гражданского самолетостроения на альтернативных поставщиков потребуется некоторое время.
Крупнейший в мире производитель титана — "ВСМПО-Ависма". По оценкам экспертов, эта корпорация обеспечивала до 40% потребностей Boeing и до 60 — Airbus.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРабочий в цехе ОАО "Корпорация "ВСМПО-АВИСМА"
Рабочий в цехе ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рабочий в цехе ОАО "Корпорация "ВСМПО-АВИСМА"

Санкции против себя самих

В июне генеральный директор Airbus Гийом Фори на генассамблее Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Дохе призывал не накладывать эмбарго на импорт металла.
Его услышали: несмотря на весь санкционный раж, запрета нет до сих пор.
"А если Россия накажет Запад, прекратив поставки титана, это может погубить "ВСМПО-Ависма". Это одна из немногих сфер, где ни одна из сторон не заинтересована в изменении текущего положения дел", — аргументировал Фори.
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Он отметил, что Airbus располагала запасом титана и титановых деталей на срок от шести до 12 месяцев. Кроме того, в первой половине года импорт из России нарастили, чтобы увеличить стратегический резерв.
Однако политика важнее бизнеса. И руководство европейского концерна все это время металось по миру в поисках альтернативных поставщиков.

Дефицит неизбежен

Помимо России, титан производят Япония, США, Китай и Казахстан. Проблема в том, что для аэрокосмической отрасли нужно премиальное качество, а такого сырья лишь восемь процентов.
Остальное идет в другие сферы. В частности, Китай и Казахстан специализируются на титановой губке и выпускают очень мало металла, подходящего для авиации. К тому же нужна сертификация, а это очень хлопотно.
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По словам эксперта Французского института международных отношений Рафаэля Данино-Перро, авиастроители в первую очередь рассчитывают на Японию. Однако дефицит неизбежен.
Перро также обращает внимание на то, что разрыв с Россией означает отказ не только от самого титана, но и от сопутствующих технологий "ВСМПО-Ависма", которые высоко ценятся.
© РИА Новости / Павел ЛисицынТитановый завод ОАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма"
Титановый завод ОАО Корпорации ВСМПО-Ависма - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Титановый завод ОАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма"

Последствия для сторон

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев говорит, что Airbus, конечно, выкрутится. Вопрос в том, во сколько это обойдется. "Наверняка детали из титановых сплавов подорожают на 50%", — считает он.
Что касается "ВСМПО-Ависма", предприятию поможет расширение производства отечественной авиатехники.
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По мнению аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, "ВСМПО-Ависма" получит государственные заказы. Наверное, придется менять структуру производства, развивать новые направления бизнеса, искать сбыт в других отраслях: например, в химической.
Эксперты не исключают и того, что Airbus продолжит покупать российский титан через посредников. Скажем, сырье пойдет на Восток, а оттуда на европейский рынок. Конечно, с существенной накруткой.
Все это грозит Airbus потерей конкурентоспособности. Boeing все же меньше зависела от поставок из России и лучше подготовилась к разрыву.
© AP Photo / Elaine ThompsonСамолет Boeing 737 MAX во время тестового полета в Boeing Field в Сиэтле
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия
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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия
 
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