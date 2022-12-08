https://ria.ru/20221208/aviatsiya-1836917088.html

Удар ниже пояса. США решили отнять у Европы небо

Удар ниже пояса. США решили отнять у Европы небо - РИА Новости, 08.12.2022

Удар ниже пояса. США решили отнять у Европы небо

Авиаконцерн Airbus использовал российское сырье — качественный и недорогой титан. Теперь европейские авиапроизводители под давлением Вашингтона от этого... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T08:00

2022-12-08T08:00

2022-12-08T08:08

экономика

технологии

европа

сша

джо байден

всмпо-ависма

airbus

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759581851_900:94:1871:640_1920x0_80_0_0_c47132cab2a273e49b910256902578f5.jpg

ПАРИЖ, 8 дек — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Авиаконцерн Airbus использовал российское сырье — качественный и недорогой титан. Теперь европейские авиапроизводители под давлением Вашингтона от этого отказываются, ищут других поставщиков. Это неизбежно приведет к росту издержек и утрате конкурентоспособности.В течение месяцевЛегкий, прочный и тугоплавкий титан необходим для изготовления двигателей и шасси. Россия — давно ведущий игрок на этом рынке и проверенный поставщик высококлассного сырья по приемлемой цене.Американская корпорация Boeing уже разорвала связи. Европейской Airbus, разумеется, тоже этого не избежать. Причем, по словам главы оборонного и космического подразделения компании (Defence & Space) Михаэля Шольхорна, это "вопрос месяцев, а не лет"."В настоящий момент мы по-прежнему закупаем определенную долю российского титана, однако, к счастью, находимся в процессе обретения независимости от этих поставок", — сообщил Шольхорн журналистам на ежегодной конференции Airbus в Мюнхене.Он отметил, что при изготовлении военной техники сырье из России уже не используют, но для переключения гражданского самолетостроения на альтернативных поставщиков потребуется некоторое время.Крупнейший в мире производитель титана — "ВСМПО-Ависма". По оценкам экспертов, эта корпорация обеспечивала до 40% потребностей Boeing и до 60 — Airbus.Санкции против себя самихВ июне генеральный директор Airbus Гийом Фори на генассамблее Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Дохе призывал не накладывать эмбарго на импорт металла.Его услышали: несмотря на весь санкционный раж, запрета нет до сих пор."А если Россия накажет Запад, прекратив поставки титана, это может погубить "ВСМПО-Ависма". Это одна из немногих сфер, где ни одна из сторон не заинтересована в изменении текущего положения дел", — аргументировал Фори.Он отметил, что Airbus располагала запасом титана и титановых деталей на срок от шести до 12 месяцев. Кроме того, в первой половине года импорт из России нарастили, чтобы увеличить стратегический резерв.Однако политика важнее бизнеса. И руководство европейского концерна все это время металось по миру в поисках альтернативных поставщиков.Дефицит неизбеженПомимо России, титан производят Япония, США, Китай и Казахстан. Проблема в том, что для аэрокосмической отрасли нужно премиальное качество, а такого сырья лишь восемь процентов.Остальное идет в другие сферы. В частности, Китай и Казахстан специализируются на титановой губке и выпускают очень мало металла, подходящего для авиации. К тому же нужна сертификация, а это очень хлопотно.По словам эксперта Французского института международных отношений Рафаэля Данино-Перро, авиастроители в первую очередь рассчитывают на Японию. Однако дефицит неизбежен.Перро также обращает внимание на то, что разрыв с Россией означает отказ не только от самого титана, но и от сопутствующих технологий "ВСМПО-Ависма", которые высоко ценятся.Последствия для сторонИсполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев говорит, что Airbus, конечно, выкрутится. Вопрос в том, во сколько это обойдется. "Наверняка детали из титановых сплавов подорожают на 50%", — считает он.Что касается "ВСМПО-Ависма", предприятию поможет расширение производства отечественной авиатехники.По мнению аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, "ВСМПО-Ависма" получит государственные заказы. Наверное, придется менять структуру производства, развивать новые направления бизнеса, искать сбыт в других отраслях: например, в химической.Эксперты не исключают и того, что Airbus продолжит покупать российский титан через посредников. Скажем, сырье пойдет на Восток, а оттуда на европейский рынок. Конечно, с существенной накруткой.Все это грозит Airbus потерей конкурентоспособности. Boeing все же меньше зависела от поставок из России и лучше подготовилась к разрыву.Не стоит забывать и о разрушительном влиянии на экономику ЕС принятого недавно в США закона об инфляции. Благодаря налоговым льготам и субсидиям американские компании получают конкурентные преимущества, также создается благодатная почва для переезда предприятий из Старого Света за океан.Сгладить ситуацию надеялся Эммануэль Макрон, посетивший США с государственным визитом. Но он вернулся в Париж ни с чем: Байден от своих планов не откажется. Бизнес есть бизнес.

https://ria.ru/20221207/ekonomika-1836743576.html

https://ria.ru/20221206/gaz-1836431733.html

https://ria.ru/20221203/politika-1835917434.html

https://ria.ru/20221023/alyuminiy-1825712413.html

европа

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, европа, сша, джо байден, всмпо-ависма, airbus, евросоюз, санкции в отношении россии, россия