https://ria.ru/20221208/aviakompanii-1837184117.html

Китайские авиакомпании планируют установить рекорд по международным рейсам

Китайские авиакомпании планируют установить рекорд по международным рейсам - РИА Новости, 08.12.2022

Китайские авиакомпании планируют установить рекорд по международным рейсам

Китайские авиакомпании в четверг планируют установить рекорд, выполнив 200 международных рейсов за один день, пишет агентство финансовой информации "Цайлянь". РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:15

2022-12-08T13:15

2022-12-08T13:15

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ПЕКИН, 8 дек — РИА Новости. Китайские авиакомпании в четверг планируют установить рекорд, выполнив 200 международных рейсов за один день, пишет агентство финансовой информации "Цайлянь".Согласно данным платформы "Фэйчанчжунь", 8 декабря авиакомпании Китая совершат более 200 пассажирских перевозок по международным маршрутам, включая Гонконг, Макао и Тайвань, что станет самым высоким показателем за один день.Отмечается, что в период с 1 по 7 декабря количество рейсов увеличилось на 63 процента в годовом исчислении, в среднем за указанный период компании выполняли по 185 полетов в день.Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 11 ноября выпустил уведомление о 20 мерах оптимизации антиковидной политики. Так, для въезжающих из-за границы период карантина был сокращен до восьми дней (пять дней в централизованном карантине и три дня в домашней изоляции). Помимо этого, для посадки на рейс в Китай теперь достаточно предоставить отрицательный результат одного ПЦР-теста, сделанного менее чем за 48 часов до посадки на самолет, до этого требовалось сдать два теста. Также отменен действовавший с марта 2020 года механизм временной приостановки международных рейсов при выявлении на них зараженных коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20221205/kaliningrad-1836413230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

китай, авиарейсы, рекорды, новости - туризм, туризм, авиакомпании