https://ria.ru/20221208/aviakompanii-1837184117.html
Китайские авиакомпании планируют установить рекорд по международным рейсам
Китайские авиакомпании планируют установить рекорд по международным рейсам - РИА Новости, 08.12.2022
Китайские авиакомпании планируют установить рекорд по международным рейсам
Китайские авиакомпании в четверг планируют установить рекорд, выполнив 200 международных рейсов за один день, пишет агентство финансовой информации "Цайлянь". РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:15
2022-12-08T13:15
2022-12-08T13:15
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ПЕКИН, 8 дек — РИА Новости. Китайские авиакомпании в четверг планируют установить рекорд, выполнив 200 международных рейсов за один день, пишет агентство финансовой информации "Цайлянь".Согласно данным платформы "Фэйчанчжунь", 8 декабря авиакомпании Китая совершат более 200 пассажирских перевозок по международным маршрутам, включая Гонконг, Макао и Тайвань, что станет самым высоким показателем за один день.Отмечается, что в период с 1 по 7 декабря количество рейсов увеличилось на 63 процента в годовом исчислении, в среднем за указанный период компании выполняли по 185 полетов в день.Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 11 ноября выпустил уведомление о 20 мерах оптимизации антиковидной политики. Так, для въезжающих из-за границы период карантина был сокращен до восьми дней (пять дней в централизованном карантине и три дня в домашней изоляции). Помимо этого, для посадки на рейс в Китай теперь достаточно предоставить отрицательный результат одного ПЦР-теста, сделанного менее чем за 48 часов до посадки на самолет, до этого требовалось сдать два теста. Также отменен действовавший с марта 2020 года механизм временной приостановки международных рейсов при выявлении на них зараженных коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20221205/kaliningrad-1836413230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, авиарейсы, рекорды, новости - туризм, туризм, авиакомпании
Китай, авиарейсы, Рекорды, Новости - Туризм, Туризм, авиакомпании, Россия-Китай: Главное
Китайские авиакомпании планируют установить рекорд по международным рейсам
Китайские авиакомпании за четверг могут установить рекорд по международным рейсам
ПЕКИН, 8 дек — РИА Новости. Китайские авиакомпании в четверг планируют установить рекорд, выполнив 200 международных рейсов за один день, пишет агентство финансовой информации "Цайлянь".
Согласно данным платформы "Фэйчанчжунь", 8 декабря авиакомпании Китая совершат более 200 пассажирских перевозок по международным маршрутам, включая Гонконг
, Макао
и Тайвань
, что станет самым высоким показателем за один день.
Отмечается, что в период с 1 по 7 декабря количество рейсов увеличилось на 63 процента в годовом исчислении, в среднем за указанный период компании выполняли по 185 полетов в день.
Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 11 ноября выпустил уведомление о 20 мерах оптимизации антиковидной политики. Так, для въезжающих из-за границы период карантина был сокращен до восьми дней (пять дней в централизованном карантине и три дня в домашней изоляции). Помимо этого, для посадки на рейс в Китай теперь достаточно предоставить отрицательный результат одного ПЦР-теста, сделанного менее чем за 48 часов до посадки на самолет, до этого требовалось сдать два теста. Также отменен действовавший с марта 2020 года механизм временной приостановки международных рейсов при выявлении на них зараженных коронавирусной инфекцией.