https://ria.ru/20221208/avariya-1837146440.html

В Хакассии нарушилось теплоснабжение в домах

В Хакассии нарушилось теплоснабжение в домах - РИА Новости, 08.12.2022

В Хакассии нарушилось теплоснабжение в домах

Коммунальщики устраняют аварию на сетях с горячей водой в городе Черногорске в Хакасии, сообщил заместитель главы республики Юрий Курлаев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:25

2022-12-08T11:25

2022-12-08T11:41

происшествия

жкх

черногорск

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КРАСНОЯРСК, 8 дек – РИА Новости. Коммунальщики устраняют аварию на сетях с горячей водой в городе Черногорске в Хакасии, сообщил заместитель главы республики Юрий Курлаев в Telegram-канале."Сегодня поступило сообщение об ограничении подачи теплоснабжения и ГВС в МО г. Черногорск. Произошёл порыв трубы. Всего под ограничением находятся 11 многоквартирных жилых домов (335 человек), социально значимые объекты под ограничение не попали. Лично выехал на место аварии", - говорится в сообщении.По его словам, в настоящее время ведутся ремонтные работы. Аварию планируется устранить к 13.00 мск. Сейчас в Черногорске -26 градусов.

https://ria.ru/20221201/kiev-1835744024.html

черногорск

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происшествия, жкх, черногорск