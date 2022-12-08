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Дипломат: атаки ВСУ на аэродромы могли иметь риски для ядерной безопасности - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/ataki-1837141980.html
Дипломат: атаки ВСУ на аэродромы могли иметь риски для ядерной безопасности
Дипломат: атаки ВСУ на аэродромы могли иметь риски для ядерной безопасности - РИА Новости, 08.12.2022
Дипломат: атаки ВСУ на аэродромы могли иметь риски для ядерной безопасности
Провокации против российских стратегических аэродромов "Дягилево" и "Энгельс" могли создать серьезные риски для ядерной безопасности, заявил глава российской... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:15
2022-12-08T11:28
специальная военная операция на украине
константин гаврилов
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Провокации против российских стратегических аэродромов "Дягилево" и "Энгельс" могли создать серьезные риски для ядерной безопасности, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Серьёзные риски для ядерной безопасности могли создать провокации против российских стратегических аэродромов "Дягилево" и "Энгельс" с использованием реактивных ударных беспилотников Ту-141 "Стриж", - говорится в выступлении Гаврилова на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, текст опубликован на сайте российского МИД.Гаврилов отметил, что в течение 2022 года были проведены работы по восстановлению и модернизации советских дронов "Стриж" с участием специалистов украинского Конструкторского бюро "Луч" (г. Киев) и американской корпорации "Raytheon Technologies". БПЛА был превращён в ударное средство с дальностью действия до 1000 км с фугасной боевой частью до 80 кг и возможностью наведения на цель с использованием американской глобальной спутниковой системы GPS, заявил он.Как информировало ранее Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме получили смертельные ранения, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения.По данным Минобороны, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар. Согласно информации российских военных, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, все назначенные 17 объектов поражены, массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.Киев через слова анонимного "высокопоставленного украинского чиновника" в газете Washington Post признал ответственность за попытки атак на российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском. Собеседник издания, несмотря на официальное молчание со стороны властей Украины, заявил, что "это были украинские беспилотники". Подобное неофициальное признание Киева через крупные американские СМИ стало уже вторым – накануне газета New York Times со ссылкой на "украинское официальное лицо" написала, что беспилотники "были запущены с территории Украины".Во вторник утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, а результате чего начался пожар. Люди не пострадали. Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Регион граничит с Сумской областью Украины, расстояние от Курска до Сум по прямой – около 130 километров.
https://ria.ru/20221205/engels-1836516596.html
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константин гаврилов, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константин Гаврилов, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
11:15 08.12.2022 (обновлено: 11:28 08.12.2022)
 
Дипломат: атаки ВСУ на аэродромы могли иметь риски для ядерной безопасности

Дипломат Гаврилов: атаки ВСУ на аэродромы могли иметь риски для ядерной безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАэродром Дягилево в Рязанской области
Аэродром Дягилево в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Аэродром Дягилево в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Провокации против российских стратегических аэродромов "Дягилево" и "Энгельс" могли создать серьезные риски для ядерной безопасности, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Серьёзные риски для ядерной безопасности могли создать провокации против российских стратегических аэродромов "Дягилево" и "Энгельс" с использованием реактивных ударных беспилотников Ту-141 "Стриж", - говорится в выступлении Гаврилова на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, текст опубликован на сайте российского МИД.
Гаврилов отметил, что в течение 2022 года были проведены работы по восстановлению и модернизации советских дронов "Стриж" с участием специалистов украинского Конструкторского бюро "Луч" (г. Киев) и американской корпорации "Raytheon Technologies". БПЛА был превращён в ударное средство с дальностью действия до 1000 км с фугасной боевой частью до 80 кг и возможностью наведения на цель с использованием американской глобальной спутниковой системы GPS, заявил он.
Как информировало ранее Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме получили смертельные ранения, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения.
Спутниковые снимки компании Maxar - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 20:08Специальная военная операция на Украине
Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ
По данным Минобороны, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар. Согласно информации российских военных, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, все назначенные 17 объектов поражены, массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.
Киев через слова анонимного "высокопоставленного украинского чиновника" в газете Washington Post признал ответственность за попытки атак на российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском. Собеседник издания, несмотря на официальное молчание со стороны властей Украины, заявил, что "это были украинские беспилотники". Подобное неофициальное признание Киева через крупные американские СМИ стало уже вторым – накануне газета New York Times со ссылкой на "украинское официальное лицо" написала, что беспилотники "были запущены с территории Украины".
Во вторник утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, а результате чего начался пожар. Люди не пострадали. Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Регион граничит с Сумской областью Украины, расстояние от Курска до Сум по прямой – около 130 километров.
Автомашины пожарной службы Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 10:28
НАТО знала о подготовке атак ВСУ на российские аэродромы, заявил дипломат
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантин ГавриловУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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