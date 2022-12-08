https://ria.ru/20221208/ataki-1837141980.html

Дипломат: атаки ВСУ на аэродромы могли иметь риски для ядерной безопасности

Дипломат: атаки ВСУ на аэродромы могли иметь риски для ядерной безопасности - РИА Новости, 08.12.2022

Дипломат: атаки ВСУ на аэродромы могли иметь риски для ядерной безопасности

Провокации против российских стратегических аэродромов "Дягилево" и "Энгельс" могли создать серьезные риски для ядерной безопасности, заявил глава российской... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:15

2022-12-08T11:15

2022-12-08T11:28

специальная военная операция на украине

константин гаврилов

украина

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Провокации против российских стратегических аэродромов "Дягилево" и "Энгельс" могли создать серьезные риски для ядерной безопасности, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Серьёзные риски для ядерной безопасности могли создать провокации против российских стратегических аэродромов "Дягилево" и "Энгельс" с использованием реактивных ударных беспилотников Ту-141 "Стриж", - говорится в выступлении Гаврилова на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, текст опубликован на сайте российского МИД.Гаврилов отметил, что в течение 2022 года были проведены работы по восстановлению и модернизации советских дронов "Стриж" с участием специалистов украинского Конструкторского бюро "Луч" (г. Киев) и американской корпорации "Raytheon Technologies". БПЛА был превращён в ударное средство с дальностью действия до 1000 км с фугасной боевой частью до 80 кг и возможностью наведения на цель с использованием американской глобальной спутниковой системы GPS, заявил он.Как информировало ранее Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме получили смертельные ранения, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения.По данным Минобороны, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар. Согласно информации российских военных, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, все назначенные 17 объектов поражены, массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.Киев через слова анонимного "высокопоставленного украинского чиновника" в газете Washington Post признал ответственность за попытки атак на российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском. Собеседник издания, несмотря на официальное молчание со стороны властей Украины, заявил, что "это были украинские беспилотники". Подобное неофициальное признание Киева через крупные американские СМИ стало уже вторым – накануне газета New York Times со ссылкой на "украинское официальное лицо" написала, что беспилотники "были запущены с территории Украины".Во вторник утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, а результате чего начался пожар. Люди не пострадали. Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Регион граничит с Сумской областью Украины, расстояние от Курска до Сум по прямой – около 130 километров.

https://ria.ru/20221205/engels-1836516596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

константин гаврилов, украина, россия, вооруженные силы украины