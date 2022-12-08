10:28 08.12.2022 (обновлено: 11:28 08.12.2022)
НАТО знала о подготовке атак ВСУ на российские аэродромы, заявил дипломат
Дипломат Гаврилов: НАТО знала о подготовке украинских атак на российские аэродромы
© Фото : ГУ МЧС РФ по Рязанской областиАвтомашины пожарной службы Рязанской области
© Фото : ГУ МЧС РФ по Рязанской области
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. НАТО была в курсе подготовки последних попыток украинских атак на российские военные аэродромы, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"НАТО была в курсе подготовки последних украинских атак на российские военные аэродромы. Мы дали на них незамедлительный ответ массированным ударом по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины. Ни у кого не должно быть сомнений, что так будет каждый раз в случае продолжения актов украинского терроризма", - заявил Гаврилов, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Как сообщили в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник попытку атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.
Во вторник утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, а результате чего начался пожар. Люди не пострадали. Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Регион граничит с Сумской областью Украины, расстояние от Курска до Сум по прямой – около 130 километров.