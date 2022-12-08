https://ria.ru/20221208/ataki-1837126664.html

НАТО знала о подготовке атак ВСУ на российские аэродромы, заявил дипломат

НАТО знала о подготовке атак ВСУ на российские аэродромы, заявил дипломат - РИА Новости, 08.12.2022

НАТО знала о подготовке атак ВСУ на российские аэродромы, заявил дипломат

НАТО была в курсе подготовки последних попыток украинских атак на российские военные аэродромы, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:28

2022-12-08T10:28

2022-12-08T11:28

константин гаврилов

украина

россия

курская область

рязанская область

саратовская область

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. НАТО была в курсе подготовки последних попыток украинских атак на российские военные аэродромы, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."НАТО была в курсе подготовки последних украинских атак на российские военные аэродромы. Мы дали на них незамедлительный ответ массированным ударом по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины. Ни у кого не должно быть сомнений, что так будет каждый раз в случае продолжения актов украинского терроризма", - заявил Гаврилов, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.Как сообщили в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник попытку атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.Во вторник утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, а результате чего начался пожар. Люди не пострадали. Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Регион граничит с Сумской областью Украины, расстояние от Курска до Сум по прямой – около 130 километров.

https://ria.ru/20221205/engels-1836516596.html

украина

россия

курская область

рязанская область

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

константин гаврилов, украина, россия, курская область, рязанская область, саратовская область