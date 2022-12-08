https://ria.ru/20221208/arktika-1837329535.html

Чибис рассказал о планах работы группы Госсовета по развитию Арктики

Чибис рассказал о планах работы группы Госсовета по развитию Арктики - РИА Новости, 08.12.2022

Чибис рассказал о планах работы группы Госсовета по развитию Арктики

Ключевыми вопросами в заседании рабочей группы Госсовета по развитию Арктической зоны РФ, в которую вошел глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, станут... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:56

2022-12-08T19:56

2022-12-08T19:56

мурманская область

экономика

алексей чекунков

россия

мурманская область

арктика

газпром

гтлк

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МУРМАНСК, 8 дек – РИА Новости. Ключевыми вопросами в заседании рабочей группы Госсовета по развитию Арктической зоны РФ, в которую вошел глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, станут дополнительная поддержка инвестиций и региона с учетом реализуемых крупных проектов, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, возглавляющий группу Госсовета.Глава региона принял участие в пленарном заседании "Курс на Север: время реализации арктических возможностей", которое прошло в рамках XII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее", который состоялся сегодня в Санкт-Петербурге. На форуме стало известно, что глава Минвостокразвития вошел в рабочую группу по развитию Арктической зоны РФ под руководством Чибиса. Группа будет заниматься вопросами обеспечения транспортно-логистического и социально-экономического развития российской Арктики."Первое заседание мы планируем провести уже в январе. Ключевыми вопросами станут: дополнительная поддержка инвестиций и региона, с учетом тех мегапроектов, которые сегодня реализуются", – сообщил глава региона. Губернатор отметил, что одна из важнейших задач – развитие социальной инфраструктуры для Арктических регионов."Касательно "Гектара Арктики" было много сомнений и дискуссий, но мы видим, как программа успешно реализуется. Мурманская область – лидер по количеству заявок от желающих строить свою жизнь на Севере", – подчеркнул Чибис.Губернатор отметил, что Арктика даже при беспрецедентном давлении имеет не просто перспективы, а динамику развития. По словам Чибиса, сегодня в портфеле Мурманской области 265 проектов. В ближайшие 10 лет в них планируется инвестировать более триллиона рублей."Наша задача – консолидироваться с федеральным правительством, бизнес-партнерами, чтобы менять в опережающем порядке качество жизни людей. Главное, чтобы северянам в таком непростом климате становилось еще комфортнее жить. Именно это станет главной целью нашей рабочей группы", – отметил губернатор.Он также сообщил, что региону удалось получить финансирование на железнодорожное сообщение западного берега Кольского залива, благодаря этому Мурманский транспортный узел станет действительно логистическим хабом. Еще один важный проект, поддержанный главой государства, – газификация региона. На данный момент Газпром реализует предпроектные работы газопровода.Еще несколько масштабных проектов, реализуемых на территории региона – с федеральным правительством ведутся работы для добычи и переработке лития на Колмозерском месторождении, также заключено соглашение с ГТЛК о создании и развитии современного высокотехнологичного кластера по ремонту и сервисному обслуживанию гражданских судов.Кроме того, регион остается лидером по количеству резидентов АЗ РФ – 180 компаний и еще 8 резидентов ТОР "Столица Арктики" заявили объем инвестиций в размере 312 млрд рублей и будет создано порядка 11,5 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20221206/zato-1836726200.html

https://ria.ru/20221130/investitsii-1835380309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, алексей чекунков, россия, мурманская область, арктика, газпром, гтлк