https://ria.ru/20221208/arktika-1837163747.html

БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике, заявил МИД

БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике, заявил МИД - РИА Новости, 08.12.2022

БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике, заявил МИД

Страны БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в арктической зоне, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:06

2022-12-08T12:06

2022-12-08T12:06

россия

арктика

латинская америка

брикс

шос

арктический совет

николай корчунов

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Страны БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в арктической зоне, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов."Мы фиксируем усиление такой конфронтационной риторики ряда партнеров, попытки распространения на Арктику идеологии сдерживания, противоборства, соперничества, военного и экономического доминирования. Сложившаяся ситуация требует, соответственно, от нас перегруппировки, перехода к задействованию более широкого спектра методов и форматов международного взаимодействия с теми странами и организациями, которые разделяют наши подходы к устойчивому развитию региона", - сказал он в ходе форума "Арктика: настоящее и будущее"."Видим растущий интерес к Арктике и сотрудничеству в высоких широтах со стороны стран-членов БРИКС, ШОС, Латинской Америки, ближневосточного региона, стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил он.

https://ria.ru/20221206/mestorozhdenie-1836699412.html

россия

арктика

латинская америка

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россия, арктика, латинская америка, брикс, шос, арктический совет, николай корчунов, в мире