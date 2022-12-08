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БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике, заявил МИД - РИА Новости, 08.12.2022
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БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике, заявил МИД
БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике, заявил МИД - РИА Новости, 08.12.2022
БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике, заявил МИД
Страны БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в арктической зоне, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:06
2022-12-08T12:06
россия
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латинская америка
брикс
шос
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николай корчунов
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Страны БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в арктической зоне, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов."Мы фиксируем усиление такой конфронтационной риторики ряда партнеров, попытки распространения на Арктику идеологии сдерживания, противоборства, соперничества, военного и экономического доминирования. Сложившаяся ситуация требует, соответственно, от нас перегруппировки, перехода к задействованию более широкого спектра методов и форматов международного взаимодействия с теми странами и организациями, которые разделяют наши подходы к устойчивому развитию региона", - сказал он в ходе форума "Арктика: настоящее и будущее"."Видим растущий интерес к Арктике и сотрудничеству в высоких широтах со стороны стран-членов БРИКС, ШОС, Латинской Америки, ближневосточного региона, стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил он.
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россия, арктика, латинская америка, брикс, шос, арктический совет, николай корчунов, в мире
Россия, Арктика, Латинская Америка, БРИКС, ШОС, Арктический совет, Николай Корчунов, В мире
12:06 08.12.2022
 
БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике, заявил МИД

Посол МИД Корчунов: страны БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСеверный Ледовитый океан
Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Страны БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в арктической зоне, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Мы фиксируем усиление такой конфронтационной риторики ряда партнеров, попытки распространения на Арктику идеологии сдерживания, противоборства, соперничества, военного и экономического доминирования. Сложившаяся ситуация требует, соответственно, от нас перегруппировки, перехода к задействованию более широкого спектра методов и форматов международного взаимодействия с теми странами и организациями, которые разделяют наши подходы к устойчивому развитию региона", - сказал он в ходе форума "Арктика: настоящее и будущее".
"Видим растущий интерес к Арктике и сотрудничеству в высоких широтах со стороны стран-членов БРИКС, ШОС, Латинской Америки, ближневосточного региона, стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил он.
Семаковское месторождение - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 15:39
В Арктике запустили в работу Семаковское месторождение
 
РоссияАрктикаЛатинская АмерикаБРИКСШОСАрктический советНиколай КорчуновВ мире
 
 
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