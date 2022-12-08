https://ria.ru/20221208/amnistiya-1837151569.html

Лукашенко подписал закон об амнистии

Лукашенко подписал закон об амнистии - РИА Новости, 08.12.2022

Лукашенко подписал закон об амнистии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о проведении амнистии в стране, ранее принятый обеими палатами парламента, сообщила в четверг... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:38

2022-12-08T11:38

2022-12-08T12:06

белоруссия

в мире

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg

МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о проведении амнистии в стране, ранее принятый обеими палатами парламента, сообщила в четверг пресс-служба главы государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с Днем народного единства", - говорится в сообщении.Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков до этого заявлял, что в целом законопроект коснется 8495 человек. Срок исполнения закона – полгода.Как ранее сообщали в белорусском парламенте, при реализации закона предполагается освободить от различных видов наказаний 4545 осужденных, в том числе из мест лишения свободы – 1600 (из них 10 несовершеннолетних), из исправительных учреждений открытого типа – 500, из уголовно-исполнительных инспекций – 2445. Кроме того, предполагается сократить срок наказания на год 3950 осужденным.Как отметили в пресс-службе, документ был разработан по поручению главы государства. "Законом определены категории лиц, подлежащих освобождению от наказания и иных мер уголовной ответственности за преступления, не представляющие большой общественной опасности или относящиеся к категории менее тяжких", - говорится в сообщении.Это в том числе несовершеннолетние; беременные женщины; женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетнего; достигшие общеустановленного пенсионного возраста; инвалиды 1-й и 2-й групп; отдельные граждане с рядом заболеваний; ветераны боевых действий на территории других государств; пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий; получившие ранения (контузии), увечья, заболевания в период прохождения военной службы или в связи с осуществлением служебной деятельности."Предусмотрено также освобождение от наказания лиц, осужденных с отсрочкой исполнения наказания, с условным неприменением наказания, без назначения наказания, приговоры в отношении которых постановлены на день вступления в силу закона; осужденных к наказанию в виде ареста, а также ряда иных категорий осужденных", - говорится в сообщении.Отмечается, что с учетом определенного законодательного порядка вопрос о сокращении срока наказания каждому конкретному осужденному будет решаться индивидуально.При этом действие закона об амнистии не будет распространяться на лиц, совершивших преступления террористической или экстремистской направленности, подчеркнули в пресс-службе. Документ содержит также ряд других случаев, при которых амнистия не будет применяться. "Традиционно применение закона будет осуществляться только к лицам, положительно характеризующимся в период отбывания наказания, а также полностью возместившим ущерб, причиненный совершенным преступлением", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221027/kazakhstan-1827080916.html

https://ria.ru/20221021/vydacha-1825595810.html

https://ria.ru/20220906/belorussiya-1814777261.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, александр лукашенко