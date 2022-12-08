https://ria.ru/20221208/altay-1837286076.html
Туристы стали чаще ездить на Горный Алтай
Туристы стали чаще ездить на Горный Алтай - РИА Новости, 08.12.2022
Туристы стали чаще ездить на Горный Алтай
Республику Алтай с начала 2022 года посетили 1,9 миллиона человек, сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма региона Айлан РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:52
2022-12-08T17:52
2022-12-08T17:52
туризм
новости - туризм
республика алтай
турпоток
туризм
туристы
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БАРНАУЛ, 8 дек — РИА Новости. Республику Алтай с начала 2022 года посетили 1,9 миллиона человек, сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма региона Айлан Сумачаков."Турпоток за девять месяцев составил 1,9 миллиона посещений, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — 101,6 процента", — сказал Сумачаков.Он добавил, что правительство региона не ставит задачей существенное увеличение числа путешественников, акцент делается на качество услуг и сбережение природных объектов. В частности, идет работа по созданию экологических троп и маршрутов.
https://ria.ru/20221118/lagonaki-1832568427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, республика алтай, турпоток, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Республика Алтай, турпоток, Туризм, туристы
Туристы стали чаще ездить на Горный Алтай
Горный Алтай за девять месяцев посетили 1,9 миллиона туристов
БАРНАУЛ, 8 дек — РИА Новости. Республику Алтай с начала 2022 года посетили 1,9 миллиона человек, сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма региона Айлан Сумачаков.
"Турпоток за девять месяцев составил 1,9 миллиона посещений, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — 101,6 процента", — сказал Сумачаков.
Он добавил, что правительство региона не ставит задачей существенное увеличение числа путешественников, акцент делается на качество услуг и сбережение природных объектов. В частности, идет работа по созданию экологических троп и маршрутов.