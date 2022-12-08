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Туристы стали чаще ездить на Горный Алтай - РИА Новости, 08.12.2022
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Туризм
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Туристы стали чаще ездить на Горный Алтай
Туристы стали чаще ездить на Горный Алтай - РИА Новости, 08.12.2022
Туристы стали чаще ездить на Горный Алтай
Республику Алтай с начала 2022 года посетили 1,9 миллиона человек, сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма региона Айлан РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:52
2022-12-08T17:52
туризм
новости - туризм
республика алтай
турпоток
туризм
туристы
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БАРНАУЛ, 8 дек — РИА Новости. Республику Алтай с начала 2022 года посетили 1,9 миллиона человек, сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма региона Айлан Сумачаков."Турпоток за девять месяцев составил 1,9 миллиона посещений, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — 101,6 процента", — сказал Сумачаков.Он добавил, что правительство региона не ставит задачей существенное увеличение числа путешественников, акцент делается на качество услуг и сбережение природных объектов. В частности, идет работа по созданию экологических троп и маршрутов.
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новости - туризм, республика алтай, турпоток, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Республика Алтай, турпоток, Туризм, туристы
17:52 08.12.2022
 
Туристы стали чаще ездить на Горный Алтай

Горный Алтай за девять месяцев посетили 1,9 миллиона туристов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога "Чуйский тракт" в Республике Алтай. На дальнем плане - Северо-Чуйский хребет
Автомобильная дорога Чуйский тракт в Республике Алтай. На дальнем плане - Северо-Чуйский хребет - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 8 дек — РИА Новости. Республику Алтай с начала 2022 года посетили 1,9 миллиона человек, сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма региона Айлан Сумачаков.
"Турпоток за девять месяцев составил 1,9 миллиона посещений, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — 101,6 процента", — сказал Сумачаков.
Он добавил, что правительство региона не ставит задачей существенное увеличение числа путешественников, акцент делается на качество услуг и сбережение природных объектов. В частности, идет работа по созданию экологических троп и маршрутов.
Вид на Лагонакское нагорье в республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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