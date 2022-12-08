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Военная академия Генштаба Вооруженных Сил России

Военная академия Генштаба Вооруженных Сил России - РИА Новости, 08.12.2022

Военная академия Генштаба Вооруженных Сил России

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – одно из старейших российских военно-учебных заведений, в котором проходят обучение,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T04:22

2022-12-08T04:22

2022-12-08T04:22

справки

москва

военная академия генерального штаба

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Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – одно из старейших российских военно-учебных заведений, в котором проходят обучение, переподготовку и повышение квалификации высшие и старшие офицеры Вооруженных Сил РФ, представители российских министерств и ведомств, а также военнослужащие иностранных государств. Находится в Москве. Свою историю ведет от Императорской военной академии, торжественное открытие которой состоялось в Санкт-Петербурге 8 декабря (26 ноября по старому стилю) 1832 года, в день Святого Георгия Победоносца, в присутствии императора Николая I. Одним из авторов проекта создания академии являлся крупный военный теоретик и историк, генерал от инфантерии барон Антуан Анри (Генрих Вениаминович) Жомини.После смерти императора Николая I в 1855 году военно-учебное заведение было переименовано в Николаевскую академию Генерального штаба. C 1909 года называлась Николаевская военная академия, в 1909-1917 годах – Императорская Николаевская военная академия.Находилась в ведении начальника Главного штаба и с 1854 года возглавлялась начальником академии. В нее принимались офицеры всех родов войск. Срок обучения составлял два года. Академия сразу же заняла центральное место в системе военного образования России.Наибольшее внимание в ней уделялось стратегии, тактике и военной истории. С 1894 года большую часть выпускников стали направлять на службу в действующую армию для распространения в войсках военных знаний. Окончившие академию, как правило, занимали впоследствии высшие командные посты. Академия внесла большой вклад в развитие теории и практики военного дела.За 1832-1917 годы военно-учебным заведением было подготовлено свыше 4,5 тысяч офицеров высшей квалификации. С ней неразрывно связаны судьбы и творчество таких известных государственных деятелей и военных теоретиков императорской России, как Дмитрий Милютин, Генрих Леер, Михаил Драгомиров, Николай Михневич, Николай Сухотин, Андрей Снесарев и др. Многие из них составили основу преподавательских и научных кадров академии в советское время, сохранив тем самым преемственность ее традиций и опыта. Во время Октябрьской революции 1917 года личный состав академии сохранял нейтралитет; со стороны советской власти репрессий в отношении профессорско-преподавательского состава и слушателей не было. Часть слушателей под руководством преподавателей занималась разработкой штатов и законоположений для Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Выпускники направлялись в штабы Петроградского и Московского военных округов, на Кавказский фронт. Во время Гражданской войны (1917-1922) в феврале 1918 года академия была эвакуирована в Екатеринбург, в июле – в Казань, где ее личный состав перешел на сторону белогвардейских войск. До октября 1922 года она действовала во Владивостоке (на острове Русский). Последний выпуск офицеров состоялся в 1921 году.Для РККА подготовку офицерских кадров общевойскового командно-штабного профиля стала осуществлять Академия Генерального штаба, открытая 8 декабря 1918 года в Москве по приказу Реввоенсовета Республики. Среди воспитанников академии тех лет – будущие Маршалы Советского Союза Кирилл Мерецков и Василий Соколовский. В августе 1921 года с целью подготовки кадров тактического уровня академия была преобразована в Военную академию РККА (с 1925 года – им. М.В. Фрунзе, с 1998 года – Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ). Командиры и штабные работники оперативно-стратегического звена управления готовились на открытых при ней девятимесячных Высших военно-академических курсах (с 1931 года – на оперативном факультете академии с одногодичным сроком обучения). Среди выпускников Высших военно-академических курсов – будущие Маршалы Советского Союза: Иван Конев, Константин Рокоссовский, Семен Тимошенко, Федор Толбухин и многие другие. В эти же годы их окончил будущий Маршал Победы Георгий Жуков. В 1936 году было принято решение о воссоздании Академии Генерального штаба РККА на базе оперативного факультета Военной академии имени М.В. Фрунзе в целях подготовки высококвалифицированных командиров для генерального штаба, крупных общевойсковых штабов, а также органов высшего командования Красной Армии. Наряду с этим академия стала центром научно-методических работ в области военной стратегии и оперативного искусства. В предвоенный период из ее стен вышли сотни выдающихся командиров и штабных работников, среди них Александр Василевский, Алексей Антонов, Иван Баграмян, Леонид Говоров, Матвей Захаров, Павел Курочкин, Николай Ватутин. Всего до начала Великой Отечественной войны академия подготовила более 600 офицеров и генералов высшей военной квалификации. В годы войны (1941-1945) в ней продолжали готовить военные кадры по ускоренным курсам (с сентября 1941 года – по шестимесячной, а с июня 1943 года – девятимесячной программам). С ноября 1941 года по ноябрь 1942 года военно-учебное заведение работало в эвакуации в Уфе (Башкирия). В 1942 году академия существенно перестроила учебный процесс, основываясь на опыте войны. Были созданы новые кафедры родов войск, учебный полигон, оснащенный всеми видами боевой техники и оружия. С декабря 1944 года в академии готовились руководящие кадры для военных формирований Югославии (в 1991-2003 годах распалась на несколько государств), Албании, Болгарии и Чехословакии (ныне Чехия и Словакия). Всего за период войны в ее стенах прошли обучение и переподготовку свыше двух тысяч офицеров и генералов Красной Армии, которые составили кадровую основу командно-штабной системы фронтов, армий, корпусов и дивизий. 13 выпускников академии служили начальниками штабов фронтов и военных округов, 22 командовали армиями, 82 работали на ответственных должностях в Генеральном штабе, в управлениях фронтов и армий, 260 командовали дивизиями. В годы Великой Отечественной войны 63 воспитанника академии стали Героями Советского Союза, многие были награждены орденами. Ученые академии проделали большую работу по обобщению опыта Великой Отечественной войны и развитию военной науки, было издано свыше двух тысяч научных трудов, учебников и пособий. С октября 1945 года академия перешла на двухгодичный срок обучения. В послевоенный период она активно включилась в решение новых задач, связанных с реорганизацией и техническим переоснащением Вооруженных Сил. С появлением ядерного оружия усилия научных кадров академии были нацелены на изучение методов, способов и последствий его применения, а также на поиск способов защиты войск и гражданского населения от его поражающих факторов. Дальнейшее развитие получили теория огневого поражения противника, теория управления Вооруженными Силами и другие. В 1941-1958 годах и 1969-1991 годах Академия Генерального штаба носила имя военачальника Климента Ворошилова. В 1942-1958 годах называлась Высшей военной академией. С 1958 года она именовалась Военной академией Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. С 1992 года называется Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.Сегодня академия является главным высшим военно-учебным заведением России и ведущим центром научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности государства. Ее основной задачей является подготовка офицерских кадров с высшей военной оперативно-стратегической подготовкой и специалистов в области обороны и национальной безопасности РФ. Обучение слушателей осуществляется на трех факультетах: национальной безопасности и обороны государства; переподготовки и повышения квалификации; специальном факультете.Научные исследования, проводимые сотрудниками академии, направлены на упреждающее решение проблем военной безопасности России, строительства, подготовки и применения Вооруженных Сил во взаимодействии с другими войсками и органами РФ. С этой целью в ее составе имеются научно-исследовательский институт (военной истории), военный институт (управления национальной обороной), центр военно-стратегических исследований, научно-практический центр, научно-исследовательский центр, научно-исследовательская лаборатория (исследования проблем образовательного процесса). Современная Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил РФ является также центром организации межведомственных и межвузовских научных дискуссий по важнейшим вопросам военной науки, организации учебного процесса в вузах министерства обороны РФ. Вместе с тем она стала центром международного сотрудничества в области военного образования. На ее базе постоянно проводятся научные и научно-практические конференции не только в масштабах Вооруженных Сил страны, но и далеко за их рамками. Начальником Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с ноября 2017 года является генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Многие выпускники академии занимали и продолжают занимать ответственные должности на государственной службе, в министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных Сил, в других силовых министерствах и ведомствах РФ. Среди обучавшихся в академии в разные годы – более 600 Героев Советского Союза и Российской Федерации, 52 удостоены этого звания дважды и двое – трижды. За заслуги в деле подготовки военных кадров академия награждена орденом Суворова I степени (1945), орденом Ленина (1968), орденом Боевого Красного Знамени (1986), орденом Кутузова (2015), девятью орденами иностранных государств.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, военная академия генерального штаба