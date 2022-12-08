https://ria.ru/20221208/ak-74-1837187117.html

Морпех рассказал, как сломавшийся АК-74 починили молотком и напильником

Морпех рассказал, как сломавшийся АК-74 починили молотком и напильником - РИА Новости, 08.12.2022

Морпех рассказал, как сломавшийся АК-74 починили молотком и напильником

Офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя с позывным Рокот рассказал, как поврежденный во время боев автомат АК-74 удалось починить с помощью... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:09

2022-12-08T13:09

2022-12-08T15:35

специальная военная операция на украине

технологии

ак-74

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя с позывным Рокот рассказал, как поврежденный во время боев автомат АК-74 удалось починить с помощью молотка и напильника, передает "Калашников Media".По словам военнослужащего, в одном из эпизодов битвы за Мариуполь бойцы его подразделения попали под минометный обстрел. Личное оружие бойца получило серьезные повреждения от взрыва и осколков.Газовая трубка АК-74 также оказалась поврежденной, отметил Рокот. Тогда бойцы решили починить ее с помощью напильника. В итоге автомат снова заработал.В 1970 году Михаил Калашников разработал АК-74 под малоимпульсный патрон 5,45х39 миллиметров для замены в советской армии автоматов АК и АКМ. Впервые оружие применили в войне в Афганистане. На данный момент это основной автомат российской армии. С 2018 года постепенно заменяется принятым на вооружение АК-12.

https://ria.ru/20221208/mintrud-1837150134.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, ак-74, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр