https://ria.ru/20221208/ak-74-1837187117.html
Морпех рассказал, как сломавшийся АК-74 починили молотком и напильником
Морпех рассказал, как сломавшийся АК-74 починили молотком и напильником - РИА Новости, 08.12.2022
Морпех рассказал, как сломавшийся АК-74 починили молотком и напильником
Офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя с позывным Рокот рассказал, как поврежденный во время боев автомат АК-74 удалось починить с помощью... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:09
2022-12-08T13:09
2022-12-08T15:35
специальная военная операция на украине
технологии
ак-74
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя с позывным Рокот рассказал, как поврежденный во время боев автомат АК-74 удалось починить с помощью молотка и напильника, передает "Калашников Media".По словам военнослужащего, в одном из эпизодов битвы за Мариуполь бойцы его подразделения попали под минометный обстрел. Личное оружие бойца получило серьезные повреждения от взрыва и осколков.Газовая трубка АК-74 также оказалась поврежденной, отметил Рокот. Тогда бойцы решили починить ее с помощью напильника. В итоге автомат снова заработал.В 1970 году Михаил Калашников разработал АК-74 под малоимпульсный патрон 5,45х39 миллиметров для замены в советской армии автоматов АК и АКМ. Впервые оружие применили в войне в Афганистане. На данный момент это основной автомат российской армии. С 2018 года постепенно заменяется принятым на вооружение АК-12.
https://ria.ru/20221208/mintrud-1837150134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ак-74, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, АК-74, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:09 08.12.2022 (обновлено: 15:35 08.12.2022)
Морпех рассказал, как сломавшийся АК-74 починили молотком и напильником
Морпех с позывным Рокот рассказал, как сломавшийся АК-74 починили молотком и напильником