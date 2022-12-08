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Морпех рассказал, как сломавшийся АК-74 починили молотком и напильником - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/ak-74-1837187117.html
Морпех рассказал, как сломавшийся АК-74 починили молотком и напильником
Морпех рассказал, как сломавшийся АК-74 починили молотком и напильником - РИА Новости, 08.12.2022
Морпех рассказал, как сломавшийся АК-74 починили молотком и напильником
Офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя с позывным Рокот рассказал, как поврежденный во время боев автомат АК-74 удалось починить с помощью... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:09
2022-12-08T15:35
специальная военная операция на украине
технологии
ак-74
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя с позывным Рокот рассказал, как поврежденный во время боев автомат АК-74 удалось починить с помощью молотка и напильника, передает "Калашников Media".По словам военнослужащего, в одном из эпизодов битвы за Мариуполь бойцы его подразделения попали под минометный обстрел. Личное оружие бойца получило серьезные повреждения от взрыва и осколков.Газовая трубка АК-74 также оказалась поврежденной, отметил Рокот. Тогда бойцы решили починить ее с помощью напильника. В итоге автомат снова заработал.В 1970 году Михаил Калашников разработал АК-74 под малоимпульсный патрон 5,45х39 миллиметров для замены в советской армии автоматов АК и АКМ. Впервые оружие применили в войне в Афганистане. На данный момент это основной автомат российской армии. С 2018 года постепенно заменяется принятым на вооружение АК-12.
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технологии, ак-74, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, АК-74, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:09 08.12.2022 (обновлено: 15:35 08.12.2022)
 
Морпех рассказал, как сломавшийся АК-74 починили молотком и напильником

Морпех с позывным Рокот рассказал, как сломавшийся АК-74 починили молотком и напильником

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПатроны от автомата Калашникова
Патроны от автомата Калашникова - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Патроны от автомата Калашникова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя с позывным Рокот рассказал, как поврежденный во время боев автомат АК-74 удалось починить с помощью молотка и напильника, передает "Калашников Media".
По словам военнослужащего, в одном из эпизодов битвы за Мариуполь бойцы его подразделения попали под минометный обстрел. Личное оружие бойца получило серьезные повреждения от взрыва и осколков.
"Там не было уже предохранителя, потому что его вырвало. Крышка ствольной коробки была искорежена, мы ее просто выстучали обратно молотком, и она дальше работала безотказно", — подчеркнул морпех.
Газовая трубка АК-74 также оказалась поврежденной, отметил Рокот. Тогда бойцы решили починить ее с помощью напильника. В итоге автомат снова заработал.
В 1970 году Михаил Калашников разработал АК-74 под малоимпульсный патрон 5,45х39 миллиметров для замены в советской армии автоматов АК и АКМ. Впервые оружие применили в войне в Афганистане. На данный момент это основной автомат российской армии. С 2018 года постепенно заменяется принятым на вооружение АК-12.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииАК-74РоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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