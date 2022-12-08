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Китайский инвестор хочет построить агропарк за пять млрд рублей в Приморье - РИА Новости, 08.12.2022
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Китайский инвестор хочет построить агропарк за пять млрд рублей в Приморье
Китайский инвестор хочет построить агропарк за пять млрд рублей в Приморье - РИА Новости, 08.12.2022
Китайский инвестор хочет построить агропарк за пять млрд рублей в Приморье
Китайская группа компаний "Легендагро" намерена построить в Приморье зерновой терминал и завод по переработке сельскохозяйственных культур, необходимое... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:38
2022-12-08T15:38
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Китайская группа компаний "Легендагро" намерена построить в Приморье зерновой терминал и завод по переработке сельскохозяйственных культур, необходимое соглашение уже подписано, сообщила пресс-служба краевого правительства."Зерновой терминал и завод по переработке сои, риса, а далее и кукурузы намерена построить китайская группа компаний "Легендагро" в Приморье", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что приморские власти заключили с представителями "Легендагро" соглашение о "намерениях в реализации инвестиционного проекта по строительству российско-китайского агропарка". Объем инвестиций по соглашению должен превысить пять миллиардов рублей, в новом агропарке работу получат не меньше 400 человек.По сообщению пресс-службы, председатель совета директоров "Легендагро" Жэнь Цзяньчао подчеркнул, что зерновой терминал даст приморским сельхозэкспортерам возможность "более эффективно" поставлять продукцию за границу.Китайская группа компаний "Легендагро" работает в сфере сельского хозяйства на территории Приморского края с 2018 года. С 2020 года фирма занимается отгрузкой зерна в порту Зарубино. В 2021 году "Легендагро" присудили общественно-политическую премию "Звезда Дальнего Востока" в номинации "Иностранный инвестор".
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экономика, коммерческая недвижимость
Россия-Китай: Главное, Экономика, Коммерческая недвижимость
15:38 08.12.2022
 

Китайский инвестор хочет построить агропарк за пять млрд рублей в Приморье

© Фото : пресс-служба краевого правительстваКитайский инвестор хочет построить агропарк за 5 млрд рублей в Приморье
Китайский инвестор хочет построить агропарк за 5 млрд рублей в Приморье - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : пресс-служба краевого правительства
Китайский инвестор хочет построить агропарк за 5 млрд рублей в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Китайская группа компаний "Легендагро" намерена построить в Приморье зерновой терминал и завод по переработке сельскохозяйственных культур, необходимое соглашение уже подписано, сообщила пресс-служба краевого правительства.
"Зерновой терминал и завод по переработке сои, риса, а далее и кукурузы намерена построить китайская группа компаний "Легендагро" в Приморье", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что приморские власти заключили с представителями "Легендагро" соглашение о "намерениях в реализации инвестиционного проекта по строительству российско-китайского агропарка". Объем инвестиций по соглашению должен превысить пять миллиардов рублей, в новом агропарке работу получат не меньше 400 человек.
"Первые основы" зернового терминала можно будет "заложить" уже осенью 2023 года в рамках Восточного экономического форума, передает пресс-служба заявление губернатора Приморья Олега Кожемяко. Глава региона отметил, что власти края готовы "сделать так, чтобы этот проект был запущен в ближайшее время".
По сообщению пресс-службы, председатель совета директоров "Легендагро" Жэнь Цзяньчао подчеркнул, что зерновой терминал даст приморским сельхозэкспортерам возможность "более эффективно" поставлять продукцию за границу.
Китайская группа компаний "Легендагро" работает в сфере сельского хозяйства на территории Приморского края с 2018 года. С 2020 года фирма занимается отгрузкой зерна в порту Зарубино. В 2021 году "Легендагро" присудили общественно-политическую премию "Звезда Дальнего Востока" в номинации "Иностранный инвестор".
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