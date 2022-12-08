https://ria.ru/20221208/agropark-1837247951.html

Китайский инвестор хочет построить агропарк за пять млрд рублей в Приморье

Китайский инвестор хочет построить агропарк за пять млрд рублей в Приморье - РИА Новости, 08.12.2022

Китайский инвестор хочет построить агропарк за пять млрд рублей в Приморье

Китайская группа компаний "Легендагро" намерена построить в Приморье зерновой терминал и завод по переработке сельскохозяйственных культур, необходимое... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:38

2022-12-08T15:38

2022-12-08T15:38

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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Китайская группа компаний "Легендагро" намерена построить в Приморье зерновой терминал и завод по переработке сельскохозяйственных культур, необходимое соглашение уже подписано, сообщила пресс-служба краевого правительства."Зерновой терминал и завод по переработке сои, риса, а далее и кукурузы намерена построить китайская группа компаний "Легендагро" в Приморье", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что приморские власти заключили с представителями "Легендагро" соглашение о "намерениях в реализации инвестиционного проекта по строительству российско-китайского агропарка". Объем инвестиций по соглашению должен превысить пять миллиардов рублей, в новом агропарке работу получат не меньше 400 человек.По сообщению пресс-службы, председатель совета директоров "Легендагро" Жэнь Цзяньчао подчеркнул, что зерновой терминал даст приморским сельхозэкспортерам возможность "более эффективно" поставлять продукцию за границу.Китайская группа компаний "Легендагро" работает в сфере сельского хозяйства на территории Приморского края с 2018 года. С 2020 года фирма занимается отгрузкой зерна в порту Зарубино. В 2021 году "Легендагро" присудили общественно-политическую премию "Звезда Дальнего Востока" в номинации "Иностранный инвестор".

https://ria.ru/20221027/perevozki-1827154614.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, коммерческая недвижимость