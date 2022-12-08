Белоруссия и Россия разрабатывают план по подготовке кадров для АЭС
Белоруссия и Россия разрабатывают план сотрудничества по подготовке кадров для АЭС
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПолная копия щита управления энергоблока БН-800 в учебно-тренировочном центре Белоярской АЭС
Полная копия щита управления энергоблока БН-800 в учебно-тренировочном центре Белоярской АЭС. Архивное фото
МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Белоруссия и Россия разрабатывают план сотрудничества по подготовке кадров для атомной энергетики, сообщила в четверг пресс-служба белорусского минэнерго.
"Беларусь и Россия разрабатывают дорожную карту по сотрудничеству в сфере подготовки кадров для атомной энергетики", - говорится в сообщении пресс-службы.
Подчеркивается, что "взаимодействие с госкорпорацией "Росатом" будет развиваться как по вопросам кадрового обеспечения эксплуатации Белорусской АЭС, так и в области подготовки кадров для сферы обращения с радиоактивными отходами".
Согласно сообщению пресс-службы, перспективы партнерства по данным направлениям обсуждались на недавней встрече представителей министерства энергетики с экспертами технической и корпоративной академий "Росатома", а также концерна "Росэнергоатом". В настоящее время стороны работают над выполнением достигнутых договоренностей.
Как отметили в пресс-службе, за годы реализации национальной ядерной энергетической программы Белоруссия сделала серьезные шаги на пути формирования системы ядерной и радиационной безопасности и ее важнейших элементов, включая создание и функционирование системы подготовки и повышения квалификации кадров. По ее данным, за последние 10 лет на Белорусскую атомную электростанцию приняты по распределению и перераспределению более 800 выпускников профильных специальностей белорусских вузов и учреждений среднего специального образования. Разработана соответствующая государственная программа, важной составляющей которой стало обучение молодых специалистов во взаимодействии с российскими учебными заведениями и центрами. В их числе Ивановский государственный энергетический университет, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Обнинск).
Отмечается, что при содействии российских специалистов на Белорусской АЭС создан современный учебно-тренировочный центр с полномасштабным тренажером, который позволяет осуществлять теоретическую и практическую подготовку персонала. Белорусские атомщики регулярно проходят стажировку на атомных станциях России, подчеркнули в пресс-службе.
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