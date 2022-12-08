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Белоруссия и Россия разрабатывают план по подготовке кадров для АЭС

Белоруссия и Россия разрабатывают план по подготовке кадров для АЭС - РИА Новости, 08.12.2022

Белоруссия и Россия разрабатывают план по подготовке кадров для АЭС

Белоруссия и Россия разрабатывают план сотрудничества по подготовке кадров для атомной энергетики, сообщила в четверг пресс-служба белорусского минэнерго. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:36

2022-12-08T15:36

2022-12-08T15:36

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россия

белоруссия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белорусская аэс

росэнергоатом

обнинск

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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Белоруссия и Россия разрабатывают план сотрудничества по подготовке кадров для атомной энергетики, сообщила в четверг пресс-служба белорусского минэнерго."Беларусь и Россия разрабатывают дорожную карту по сотрудничеству в сфере подготовки кадров для атомной энергетики", - говорится в сообщении пресс-службы.Подчеркивается, что "взаимодействие с госкорпорацией "Росатом" будет развиваться как по вопросам кадрового обеспечения эксплуатации Белорусской АЭС, так и в области подготовки кадров для сферы обращения с радиоактивными отходами".Согласно сообщению пресс-службы, перспективы партнерства по данным направлениям обсуждались на недавней встрече представителей министерства энергетики с экспертами технической и корпоративной академий "Росатома", а также концерна "Росэнергоатом". В настоящее время стороны работают над выполнением достигнутых договоренностей.Как отметили в пресс-службе, за годы реализации национальной ядерной энергетической программы Белоруссия сделала серьезные шаги на пути формирования системы ядерной и радиационной безопасности и ее важнейших элементов, включая создание и функционирование системы подготовки и повышения квалификации кадров. По ее данным, за последние 10 лет на Белорусскую атомную электростанцию приняты по распределению и перераспределению более 800 выпускников профильных специальностей белорусских вузов и учреждений среднего специального образования. Разработана соответствующая государственная программа, важной составляющей которой стало обучение молодых специалистов во взаимодействии с российскими учебными заведениями и центрами. В их числе Ивановский государственный энергетический университет, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Обнинск).Отмечается, что при содействии российских специалистов на Белорусской АЭС создан современный учебно-тренировочный центр с полномасштабным тренажером, который позволяет осуществлять теоретическую и практическую подготовку персонала. Белорусские атомщики регулярно проходят стажировку на атомных станциях России, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20221205/paksh-2-1836420510.html

https://ria.ru/20221207/belorussiya-1836959822.html

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в мире, россия, белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, росэнергоатом, обнинск