https://ria.ru/20221207/zoloto-1836844810.html

США будут вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с Россией

США будут вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с Россией - РИА Новости, 07.12.2022

США будут вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с Россией

Согласованный проект оборонного бюджета США включает инициативу о введении санкций за участие в золотовалютных операциях с РФ, говорится в опубликованном... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T07:33

2022-12-07T07:33

2022-12-07T07:33

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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Согласованный проект оборонного бюджета США включает инициативу о введении санкций за участие в золотовалютных операциях с РФ, говорится в опубликованном описании документа."Включает акт об остановке российского золота (Stop Russian Gold Act), который вводит санкции против лиц, которые осознанно участвуют в значительных операциях с золотом с Россией", - указано в документе.

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