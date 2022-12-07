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США будут вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с Россией - РИА Новости, 07.12.2022
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США будут вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с Россией
США будут вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с Россией - РИА Новости, 07.12.2022
США будут вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с Россией
Согласованный проект оборонного бюджета США включает инициативу о введении санкций за участие в золотовалютных операциях с РФ, говорится в опубликованном... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T07:33
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сша
россия
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Согласованный проект оборонного бюджета США включает инициативу о введении санкций за участие в золотовалютных операциях с РФ, говорится в опубликованном описании документа."Включает акт об остановке российского золота (Stop Russian Gold Act), который вводит санкции против лиц, которые осознанно участвуют в значительных операциях с золотом с Россией", - указано в документе.
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сша, россия
США, Россия
07:33 07.12.2022
 
США будут вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с Россией

Оборонный бюджет США предполагает санкции за участие в золотовалютных операциях с Россией

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЗолотой слиток
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Золотой слиток. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Согласованный проект оборонного бюджета США включает инициативу о введении санкций за участие в золотовалютных операциях с РФ, говорится в опубликованном описании документа.
"Включает акт об остановке российского золота (Stop Russian Gold Act), который вводит санкции против лиц, которые осознанно участвуют в значительных операциях с золотом с Россией", - указано в документе.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
06:32
В США прописали шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей
 
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