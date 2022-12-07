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Зима в Европе будет с резкими потеплениями и похолоданиями, заявил Вильфанд - РИА Новости, 07.12.2022
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Зима в Европе будет с резкими потеплениями и похолоданиями, заявил Вильфанд
Зима в Европе будет с резкими потеплениями и похолоданиями, заявил Вильфанд - РИА Новости, 07.12.2022
Зима в Европе будет с резкими потеплениями и похолоданиями, заявил Вильфанд
Зима в Европе будет неоднородной, с резкими понижениями температуры и частыми оттепелями, но средняя температура будет около нормы, заявил РИА Новости научный... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T03:23
2022-12-07T03:23
общество
роман вильфанд
европа
россия
гидрометцентр
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зима в Европе будет неоднородной, с резкими понижениями температуры и частыми оттепелями, но средняя температура будет около нормы, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Нынешняя зима и в западной Европе, и на европейской территории нашей страны прогнозируется очень неоднородная, когда будут и резкие понижения температуры, и частые оттепели, а в среднем – температурный фон около нормы", - сказал Вильфанд.При этом, подчеркнул метеоролог, эта зима будет холоднее, чем в 2021-2022 годах, поскольку средняя температура прошлой зимы была "чуть выше нормы".
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общество, роман вильфанд, европа, россия, гидрометцентр
Общество, Роман Вильфанд, Европа, Россия, Гидрометцентр
03:23 07.12.2022
 
Зима в Европе будет с резкими потеплениями и похолоданиями, заявил Вильфанд

Роман Вильфанд: зима в Европе будет неоднородной, с резкими потеплениями и похолоданиями

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Таганской площади в Москве
Автомобильное движение на Таганской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобильное движение на Таганской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зима в Европе будет неоднородной, с резкими понижениями температуры и частыми оттепелями, но средняя температура будет около нормы, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Нынешняя зима и в западной Европе, и на европейской территории нашей страны прогнозируется очень неоднородная, когда будут и резкие понижения температуры, и частые оттепели, а в среднем – температурный фон около нормы", - сказал Вильфанд.
При этом, подчеркнул метеоролог, эта зима будет холоднее, чем в 2021-2022 годах, поскольку средняя температура прошлой зимы была "чуть выше нормы".
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ОбществоРоман ВильфандЕвропаРоссияГидрометцентр
 
 
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