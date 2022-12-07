https://ria.ru/20221207/zima-1836837809.html

Зима в Европе будет с резкими потеплениями и похолоданиями, заявил Вильфанд

Зима в Европе будет с резкими потеплениями и похолоданиями, заявил Вильфанд - РИА Новости, 07.12.2022

Зима в Европе будет с резкими потеплениями и похолоданиями, заявил Вильфанд

Зима в Европе будет неоднородной, с резкими понижениями температуры и частыми оттепелями, но средняя температура будет около нормы, заявил РИА Новости научный... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T03:23

2022-12-07T03:23

2022-12-07T03:23

общество

роман вильфанд

европа

россия

гидрометцентр

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зима в Европе будет неоднородной, с резкими понижениями температуры и частыми оттепелями, но средняя температура будет около нормы, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Нынешняя зима и в западной Европе, и на европейской территории нашей страны прогнозируется очень неоднородная, когда будут и резкие понижения температуры, и частые оттепели, а в среднем – температурный фон около нормы", - сказал Вильфанд.При этом, подчеркнул метеоролог, эта зима будет холоднее, чем в 2021-2022 годах, поскольку средняя температура прошлой зимы была "чуть выше нормы".

https://ria.ru/20221205/donetsk-1836321877.html

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общество, роман вильфанд, европа, россия, гидрометцентр