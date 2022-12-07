https://ria.ru/20221207/zhivotnye-1837004359.html
В России предложили создать должность омбудсмена по диким животным
В России предложили создать должность омбудсмена по диким животным - РИА Новости, 07.12.2022
В России предложили создать должность омбудсмена по диким животным
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила ввести должность омбудсмена, который бы занимался защитой прав диких животных - об этом она заявила в своем РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:45
2022-12-07T16:45
2022-12-07T16:45
общество
светлана радионова
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
животные
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила ввести должность омбудсмена, который бы занимался защитой прав диких животных - об этом она заявила в своем Telegram-канале.По ее словам, в этом году Росприроднадзор принял участие в изъятии из природы 118 пострадавших зверей и птиц, занесенных в Красную книгу РФ."Большая проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся, — нет центров передержки и реабилитации животных. Нет финансирования. Все держится на руках волонтеров. Каждый раз, изымая животное, мы бегаем по России и ищем, куда его пристроить", - сказала Радионова.Росприроднадзор, отметила она, тесно сотрудничает с законодателями и рассчитывает получить закон, который обеспечит попавшим в беду животным "всестороннюю помощь, вне зависимости от их статуса".
https://ria.ru/20221205/tyuleni-1836403855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, светлана радионова, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), животные
Общество, Светлана Радионова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Животные
В России предложили создать должность омбудсмена по диким животным
Глава Росприроднадзора Радионова предложила создать должность омбудсмена по диким животным
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила ввести должность омбудсмена, который бы занимался защитой прав диких животных - об этом она заявила в своем Telegram-канале
.
"Считаю, что нужно ввести должность омбудсмена, который бы прицельно занимался защитой прав диких животных, и доработать закон "О животном мире". Мы видели проект, но пока не согласовали его. На наш взгляд, пока он не отражает нынешнюю проблематику", - написала Радионова в среду.
По ее словам, в этом году Росприроднадзор принял участие в изъятии из природы 118 пострадавших зверей и птиц, занесенных в Красную книгу РФ.
"Большая проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся, — нет центров передержки и реабилитации животных. Нет финансирования. Все держится на руках волонтеров. Каждый раз, изымая животное, мы бегаем по России и ищем, куда его пристроить", - сказала Радионова.
Росприроднадзор, отметила она, тесно сотрудничает с законодателями и рассчитывает получить закон, который обеспечит попавшим в беду животным "всестороннюю помощь, вне зависимости от их статуса".