https://ria.ru/20221207/zhivotnye-1837004359.html

В России предложили создать должность омбудсмена по диким животным

В России предложили создать должность омбудсмена по диким животным - РИА Новости, 07.12.2022

В России предложили создать должность омбудсмена по диким животным

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила ввести должность омбудсмена, который бы занимался защитой прав диких животных - об этом она заявила в своем РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:45

2022-12-07T16:45

2022-12-07T16:45

общество

светлана радионова

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

животные

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила ввести должность омбудсмена, который бы занимался защитой прав диких животных - об этом она заявила в своем Telegram-канале.По ее словам, в этом году Росприроднадзор принял участие в изъятии из природы 118 пострадавших зверей и птиц, занесенных в Красную книгу РФ."Большая проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся, — нет центров передержки и реабилитации животных. Нет финансирования. Все держится на руках волонтеров. Каждый раз, изымая животное, мы бегаем по России и ищем, куда его пристроить", - сказала Радионова.Росприроднадзор, отметила она, тесно сотрудничает с законодателями и рассчитывает получить закон, который обеспечит попавшим в беду животным "всестороннюю помощь, вне зависимости от их статуса".

https://ria.ru/20221205/tyuleni-1836403855.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, светлана радионова, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), животные