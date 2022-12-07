https://ria.ru/20221207/zelenskiy-1837038334.html

Журнал Time назвал Зеленского человеком года

Журнал Time назвал Зеленского человеком года - РИА Новости, 07.12.2022

Журнал Time назвал Зеленского человеком года

Американский журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:07

2022-12-07T18:07

2022-12-07T18:07

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

time (журнал)

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Американский журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов."Человек 2022 года по версии Time: Владимир Зеленский и дух Украины", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте журнала.Для материала о Зеленском журналист издания побеседовал с ним по пути в Херсон. Зеленский, в числе прочего говорил о книгах, которые он читал и об исторических фигурах, с которыми его сравнивают и с которыми он бы хотел, чтобы его сравнивали.Автор материала рассказывает, что до того, как Зеленский стал президентом, он "проглотил" книгу о Ли Куане Ю, первом премьере Сингапура и одном из основателей сингапурского "экономического чуда", который вел "жестокую войну против коррупции". "Критики обвиняют Зеленского в том, что тот демонстрирует ряд таких же авторитарных тенденций, лишая власти олигархов и стремясь сажать в тюрьму политических оппонентов, которых он считает изменниками", - пишет автор статьи.Кроме того, Зеленского, по словам журналиста, часто сравнивают с бывшим премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, хотя такое сравнение ему не особо нравится. Он предпочитает, чтобы его сравнивали с писателем Джорджем Оруэллом и актером, режиссером Чарли Чаплином.Говоря о героях, автор текста пишет, что Зеленский рос на советских комедиях и его героями были советские режиссеры такие, как Леонид Гайдай. По словам Зеленского, это была классика его поколения, однако сейчас он "не может их смотреть".Журнал Time с 1927 года называет своего "человека года". Впервые получил такое "звание" летчик, первым перелетевшим Атлантический океан в одиночку, Чарльз Линдберг. В разные годы человеком года становились американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым. Так, в 1938 году журнал выбрал человеком года Адольфа Гитлера.

https://ria.ru/20221108/statuetka-1830098188.html

https://ria.ru/20220321/nobelevka-1779233612.html

https://ria.ru/20220909/orden-1815768872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, time (журнал), украина, ситуация в днр и лнр