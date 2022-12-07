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Журнал Time назвал Зеленского человеком года - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/zelenskiy-1837038334.html
Журнал Time назвал Зеленского человеком года
Журнал Time назвал Зеленского человеком года - РИА Новости, 07.12.2022
Журнал Time назвал Зеленского человеком года
Американский журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:07
2022-12-07T18:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
time (журнал)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Американский журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов."Человек 2022 года по версии Time: Владимир Зеленский и дух Украины", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте журнала.Для материала о Зеленском журналист издания побеседовал с ним по пути в Херсон. Зеленский, в числе прочего говорил о книгах, которые он читал и об исторических фигурах, с которыми его сравнивают и с которыми он бы хотел, чтобы его сравнивали.Автор материала рассказывает, что до того, как Зеленский стал президентом, он "проглотил" книгу о Ли Куане Ю, первом премьере Сингапура и одном из основателей сингапурского "экономического чуда", который вел "жестокую войну против коррупции". "Критики обвиняют Зеленского в том, что тот демонстрирует ряд таких же авторитарных тенденций, лишая власти олигархов и стремясь сажать в тюрьму политических оппонентов, которых он считает изменниками", - пишет автор статьи.Кроме того, Зеленского, по словам журналиста, часто сравнивают с бывшим премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, хотя такое сравнение ему не особо нравится. Он предпочитает, чтобы его сравнивали с писателем Джорджем Оруэллом и актером, режиссером Чарли Чаплином.Говоря о героях, автор текста пишет, что Зеленский рос на советских комедиях и его героями были советские режиссеры такие, как Леонид Гайдай. По словам Зеленского, это была классика его поколения, однако сейчас он "не может их смотреть".Журнал Time с 1927 года называет своего "человека года". Впервые получил такое "звание" летчик, первым перелетевшим Атлантический океан в одиночку, Чарльз Линдберг. В разные годы человеком года становились американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым. Так, в 1938 году журнал выбрал человеком года Адольфа Гитлера.
https://ria.ru/20221108/statuetka-1830098188.html
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в мире, владимир зеленский, time (журнал), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Time (журнал), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:07 07.12.2022
 
Журнал Time назвал Зеленского человеком года

Журнал Time назвал Зеленского человеком года, указав на его "авторитарные тенденции"

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Американский журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов.
"Человек 2022 года по версии Time: Владимир Зеленский и дух Украины", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте журнала.
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Для материала о Зеленском журналист издания побеседовал с ним по пути в Херсон. Зеленский, в числе прочего говорил о книгах, которые он читал и об исторических фигурах, с которыми его сравнивают и с которыми он бы хотел, чтобы его сравнивали.
Автор материала рассказывает, что до того, как Зеленский стал президентом, он "проглотил" книгу о Ли Куане Ю, первом премьере Сингапура и одном из основателей сингапурского "экономического чуда", который вел "жестокую войну против коррупции". "Критики обвиняют Зеленского в том, что тот демонстрирует ряд таких же авторитарных тенденций, лишая власти олигархов и стремясь сажать в тюрьму политических оппонентов, которых он считает изменниками", - пишет автор статьи.
Кроме того, Зеленского, по словам журналиста, часто сравнивают с бывшим премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, хотя такое сравнение ему не особо нравится. Он предпочитает, чтобы его сравнивали с писателем Джорджем Оруэллом и актером, режиссером Чарли Чаплином.
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Нобелевский комитет ответил на идею номинировать Зеленского на Премию мира
Говоря о героях, автор текста пишет, что Зеленский рос на советских комедиях и его героями были советские режиссеры такие, как Леонид Гайдай. По словам Зеленского, это была классика его поколения, однако сейчас он "не может их смотреть".
Журнал Time с 1927 года называет своего "человека года". Впервые получил такое "звание" летчик, первым перелетевшим Атлантический океан в одиночку, Чарльз Линдберг. В разные годы человеком года становились американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.
При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым. Так, в 1938 году журнал выбрал человеком года Адольфа Гитлера.
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