Журнал Time назвал Зеленского человеком года
Журнал Time назвал Зеленского человеком года, указав на его "авторитарные тенденции"
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Американский журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов.
"Человек 2022 года по версии Time: Владимир Зеленский и дух Украины", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте журнала.
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Для материала о Зеленском журналист издания побеседовал с ним по пути в Херсон. Зеленский, в числе прочего говорил о книгах, которые он читал и об исторических фигурах, с которыми его сравнивают и с которыми он бы хотел, чтобы его сравнивали.
Автор материала рассказывает, что до того, как Зеленский стал президентом, он "проглотил" книгу о Ли Куане Ю, первом премьере Сингапура и одном из основателей сингапурского "экономического чуда", который вел "жестокую войну против коррупции". "Критики обвиняют Зеленского в том, что тот демонстрирует ряд таких же авторитарных тенденций, лишая власти олигархов и стремясь сажать в тюрьму политических оппонентов, которых он считает изменниками", - пишет автор статьи.
Кроме того, Зеленского, по словам журналиста, часто сравнивают с бывшим премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, хотя такое сравнение ему не особо нравится. Он предпочитает, чтобы его сравнивали с писателем Джорджем Оруэллом и актером, режиссером Чарли Чаплином.
Говоря о героях, автор текста пишет, что Зеленский рос на советских комедиях и его героями были советские режиссеры такие, как Леонид Гайдай. По словам Зеленского, это была классика его поколения, однако сейчас он "не может их смотреть".
Журнал Time с 1927 года называет своего "человека года". Впервые получил такое "звание" летчик, первым перелетевшим Атлантический океан в одиночку, Чарльз Линдберг. В разные годы человеком года становились американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.
При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым. Так, в 1938 году журнал выбрал человеком года Адольфа Гитлера.
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