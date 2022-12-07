https://ria.ru/20221207/zdravookhranenie-1836876334.html

Мурашко рассказал об уровне удовлетворенности россиян медпомощью

Мурашко рассказал об уровне удовлетворенности россиян медпомощью - РИА Новости, 07.12.2022

Мурашко рассказал об уровне удовлетворенности россиян медпомощью

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал показатель удовлетворённости россиян оказанием медпомощи в стране одним из самых высоких за предыдущие годы, но РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:30

2022-12-07T10:30

2022-12-07T10:30

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал показатель удовлетворённости россиян оказанием медпомощи в стране одним из самых высоких за предыдущие годы, но признал, что он далек от совершенства.По его словам, в России разработана методика оценки удовлетворённости населения оказанием медпомощи, ее результаты оцифрованы."Что важно, сегодня мы имеем один из самых высоких показателей удовлетворённости населения за предыдущие периоды... Сегодня этот показатель растет, мы ни в коем случае не говорим о том, что мы удовлетворены, нет, этим показателем, пока они далеки от совершенства, и нам нужно этому уделять больше внимания ", - сказал министр на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2022", которая проходит в медиацентре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20221206/chelyabinsk-1836594459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия