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Мурашко рассказал об уровне удовлетворенности россиян медпомощью - РИА Новости, 07.12.2022
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Мурашко рассказал об уровне удовлетворенности россиян медпомощью
Мурашко рассказал об уровне удовлетворенности россиян медпомощью - РИА Новости, 07.12.2022
Мурашко рассказал об уровне удовлетворенности россиян медпомощью
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал показатель удовлетворённости россиян оказанием медпомощи в стране одним из самых высоких за предыдущие годы, но РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:30
2022-12-07T10:30
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал показатель удовлетворённости россиян оказанием медпомощи в стране одним из самых высоких за предыдущие годы, но признал, что он далек от совершенства.По его словам, в России разработана методика оценки удовлетворённости населения оказанием медпомощи, ее результаты оцифрованы."Что важно, сегодня мы имеем один из самых высоких показателей удовлетворённости населения за предыдущие периоды... Сегодня этот показатель растет, мы ни в коем случае не говорим о том, что мы удовлетворены, нет, этим показателем, пока они далеки от совершенства, и нам нужно этому уделять больше внимания ", - сказал министр на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2022", которая проходит в медиацентре медиагруппы "Россия сегодня".
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
10:30 07.12.2022
 
Мурашко рассказал об уровне удовлетворенности россиян медпомощью

Глава Минздрава Мурашко: показатель удовлетворенности россиян медпомощью далек от идеала

© РИА Новости / Кирилл БрагаНа приеме у врача
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
На приеме у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал показатель удовлетворённости россиян оказанием медпомощи в стране одним из самых высоких за предыдущие годы, но признал, что он далек от совершенства.
По его словам, в России разработана методика оценки удовлетворённости населения оказанием медпомощи, ее результаты оцифрованы.
"Что важно, сегодня мы имеем один из самых высоких показателей удовлетворённости населения за предыдущие периоды... Сегодня этот показатель растет, мы ни в коем случае не говорим о том, что мы удовлетворены, нет, этим показателем, пока они далеки от совершенства, и нам нужно этому уделять больше внимания ", - сказал министр на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2022", которая проходит в медиацентре медиагруппы "Россия сегодня".
Вид на Челябинск - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 11:19Челябинская область
В Челябинске открыли оперблок для оказания высокотехнологичной медпомощи
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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