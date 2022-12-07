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В ОЭЗ "Липецк" открылся новый завод - РИА Новости, 07.12.2022
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Липецкая область
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В ОЭЗ "Липецк" открылся новый завод
В ОЭЗ "Липецк" открылся новый завод - РИА Новости, 07.12.2022
В ОЭЗ "Липецк" открылся новый завод
На грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" начал работу завод по производству эластичного пенополиуретана для мебельной, швейной и автомобильной промышленности,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:41
2022-12-07T10:41
липецкая область
игорь артамонов
завод
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ЛИПЕЦК, 7 дек - РИА Новости. На грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" начал работу завод по производству эластичного пенополиуретана для мебельной, швейной и автомобильной промышленности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, инвестор из Казани вложил в производство 4,3 миллиарда рублей. На заводе будут производить больше 20 марок эластичного пенополиуретана в форме блоков, листов, рулонного полотна, фигурных изделий. Артамонов отметил, что новый завод обеспечен самым современным оборудованием, что позволит использовать здесь передовые технологические процессы. "Липецкая область продолжает демонстрировать свою привлекательность для инвесторов. Сегодня мы открыли современный завод, с новейшим оборудованием и передовыми технологиями. Для нас очень важно, что созданы новые рабочие места и заработная плата здесь достойная. Кроме того, это отличный пример импортозамещения. Мы надеемся, что примеру коллег последуют и другие инвесторы из Татарстана и выберут наш регион для реализации своих проектов", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, завод
Липецкая область, Игорь Артамонов, Завод
10:41 07.12.2022
 

В ОЭЗ "Липецк" открылся новый завод

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиНа грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" начал работу завод по производству эластичного пенополиуретана
На грязинской площадке ОЭЗ Липецк начал работу завод по производству эластичного пенополиуретана - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 7 дек - РИА Новости. На грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" начал работу завод по производству эластичного пенополиуретана для мебельной, швейной и автомобильной промышленности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, инвестор из Казани вложил в производство 4,3 миллиарда рублей. На заводе будут производить больше 20 марок эластичного пенополиуретана в форме блоков, листов, рулонного полотна, фигурных изделий.
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиНа грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" начал работу завод по производству эластичного пенополиуретана
На грязинской площадке ОЭЗ Липецк начал работу завод по производству эластичного пенополиуретана - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
На грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" начал работу завод по производству эластичного пенополиуретана
Артамонов отметил, что новый завод обеспечен самым современным оборудованием, что позволит использовать здесь передовые технологические процессы.
"Липецкая область продолжает демонстрировать свою привлекательность для инвесторов. Сегодня мы открыли современный завод, с новейшим оборудованием и передовыми технологиями. Для нас очень важно, что созданы новые рабочие места и заработная плата здесь достойная. Кроме того, это отличный пример импортозамещения. Мы надеемся, что примеру коллег последуют и другие инвесторы из Татарстана и выберут наш регион для реализации своих проектов", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЗавод
 
 
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