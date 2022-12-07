https://ria.ru/20221207/zapad-1836932446.html

Захарова оценила молчание Запада в ситуации с "Дождем"*

Захарова оценила молчание Запада в ситуации с "Дождем"* - РИА Новости, 07.12.2022

Захарова оценила молчание Запада в ситуации с "Дождем"*

Чем дольше продолжается молчание Запада, тем громче звучит его саморазоблачение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:28

2022-12-07T13:28

2022-12-07T13:28

мария захарова

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Чем дольше продолжается молчание Запада, тем громче звучит его саморазоблачение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прекращение вещания телеканала "Дождь"* в Литве и Латвии.Ранее литовская комиссия по радио и телевидению сообщила, что вещание телеканала "Дождь"* после отзыва лицензии в Латвии будет прекращено и в Литве."Госдеп, Белый дом, ПАСЕ, ОБСЕ, Совет Европы в отгулах, наверное. Чем дольше продолжается молчание Запада, тем громче звучит его саморазоблачение. Что там с "ценностями", "демократиями" и "свободой слова", - написала она в своем Telergam-канале.Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*. Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе (внесена в реестр физлиц-иноагентов) объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221207/dozhd-1836880022.html

https://ria.ru/20221206/korostelev-1836789184.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мария захарова, санкции в отношении россии, в мире