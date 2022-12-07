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Лавров назвал ситуацию в мире трагедией для западной цивилизации
Лавров назвал ситуацию в мире трагедией для западной цивилизации - РИА Новости, 07.12.2022
Лавров назвал ситуацию в мире трагедией для западной цивилизации
Москва не делает трагедии из нынешней ситуации в международных отношениях, это трагедия Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:49
2022-12-07T12:49
2022-12-07T13:32
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Москва не делает трагедии из нынешней ситуации в международных отношениях, это трагедия Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он отметил, что система мироустройства на принципах глобализации, выдвинутая американцами, "полностью" дискредитировала себя "как недоговороспособная".По словам министра, "если завтра покажется, что опять что-то новое не устраивает Вашингтон, он, не задумываясь и не беспокоясь даже о своих союзниках, будет внедрять новые подходы".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей лавров, россия, сша, европа, евросоюз
В мире, Сергей Лавров, Россия, США, Европа, Евросоюз
12:49 07.12.2022 (обновлено: 13:32 07.12.2022)
Лавров назвал ситуацию в мире трагедией для западной цивилизации
Лавров: система мироустройства на принципах глобализации полностью дискредитировала себя
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Москва не делает трагедии из нынешней ситуации в международных отношениях, это трагедия Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы не делаем трагедии из нынешней ситуации, я считаю, что это трагедия для западной цивилизации, для западной системы мироустройства", - сказал Лавров в ходе выступления на Примаковских чтениях.
Он отметил, что система мироустройства на принципах глобализации, выдвинутая американцами, "полностью" дискредитировала себя "как недоговороспособная".
По словам министра, "если завтра покажется, что опять что-то новое не устраивает Вашингтон, он, не задумываясь и не беспокоясь даже о своих союзниках, будет внедрять новые подходы".