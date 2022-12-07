https://ria.ru/20221207/zapad-1836923155.html

Лавров назвал ситуацию в мире трагедией для западной цивилизации

Лавров назвал ситуацию в мире трагедией для западной цивилизации - РИА Новости, 07.12.2022

Лавров назвал ситуацию в мире трагедией для западной цивилизации

Москва не делает трагедии из нынешней ситуации в международных отношениях, это трагедия Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:49

2022-12-07T12:49

2022-12-07T13:32

в мире

сергей лавров

россия

сша

европа

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836901576_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_ee1e199a1cf488fc1c07e35f55f67741.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Москва не делает трагедии из нынешней ситуации в международных отношениях, это трагедия Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он отметил, что система мироустройства на принципах глобализации, выдвинутая американцами, "полностью" дискредитировала себя "как недоговороспособная".По словам министра, "если завтра покажется, что опять что-то новое не устраивает Вашингтон, он, не задумываясь и не беспокоясь даже о своих союзниках, будет внедрять новые подходы".

https://ria.ru/20221206/okean-1836521819.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сергей лавров, россия, сша, европа, евросоюз