01:15 07.12.2022 (обновлено: 01:34 07.12.2022)
Читатели Telegraph выявили "марионеток Путина" на Западе
Читатели британской газеты Telegraph назвали Францию и Германию марионетками Путина
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Telegraph раскритиковали статью обозревателя Ричарда Кемпа о необходимости укрепления украинской ПВО странами Запада.
Кемп в своей статье прокомментировал тенденцию пересмотра взглядов на украинский конфликт лидерами стран Запада. Так, например, он упомянул выступление президента Франции Эммануэля Макрона в США, во время которого он призвал гарантировать Кремлю безопасность в случае прекращения военных действий, а также заявление Шольца о необходимости восстановления отношений с Москвой.
"Реакцией ЕС на действия России должны стать не панические разговоры об уступках, а сиюминутное укрепление украинской противовоздушной обороны", — высказался обозреватель.
Однако читатели со скепсисом отнеслись ко мнению автора.
5 декабря, 13:39Шольц призвал НАТО не вести к прямой конфронтации с Россией
"Немцы замерзают, наша промышленность уничтожена, а США богатеют, продавая свой СПГ по заоблачным ценам, чтобы европейцы могли компенсировать потерю российского газа. Немецкая общественность и даже, возможно, элита убеждены, что этот конфликт не про Украину, а про решительное стремление США и Великобритании сохранить главенствующие позиции на мировой арене. Если западная элита не изменит своих позиций по собственной воле — потому что ни одна революция не заставит ее это сделать, — весь мир будет находиться в огромной опасности", — прокомментировал David Goldsby.
"Эскалация со стороны НАТО, вероятно, приведет к третьей мировой войне. Однако все до сих пор говорят, что необходимо нанести урон России, чтобы она никому не угрожала. Эта стратегия уже многократно была испытана прежде, и она приводила к катастрофическим последствиям", — заявил Ealing Ealing.
"Почему поведение Франции и Германии нас все еще удивляет?" — поинтересовался P Bailey.
"Вы говорите о единой внешней политике ЕС? Польша и Прибалтика постоянно конфликтуют с Германией и Францией. Единая европейская армия? Ее никогда не будет", — заключил Tom France.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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