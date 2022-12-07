https://ria.ru/20221207/zapad-1836833047.html

Читатели Telegraph выявили "марионеток Путина" на Западе

Читатели Telegraph выявили "марионеток Путина" на Западе - РИА Новости, 07.12.2022

Читатели Telegraph выявили "марионеток Путина" на Западе

Читатели британской газеты Telegraph раскритиковали статью обозревателя Ричарда Кемпа о необходимости укрепления украинской ПВО странами Запада. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T01:15

2022-12-07T01:15

2022-12-07T01:34

в мире

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эммануэль макрон

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евросоюз

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Telegraph раскритиковали статью обозревателя Ричарда Кемпа о необходимости укрепления украинской ПВО странами Запада.Кемп в своей статье прокомментировал тенденцию пересмотра взглядов на украинский конфликт лидерами стран Запада. Так, например, он упомянул выступление президента Франции Эммануэля Макрона в США, во время которого он призвал гарантировать Кремлю безопасность в случае прекращения военных действий, а также заявление Шольца о необходимости восстановления отношений с Москвой."Реакцией ЕС на действия России должны стать не панические разговоры об уступках, а сиюминутное укрепление украинской противовоздушной обороны", — высказался обозреватель.Однако читатели со скепсисом отнеслись ко мнению автора."Отличный материал. ЕС, Германия и Франция — марионетки Путина, их нельзя назвать надежными союзниками внутри НАТО", — написал Peter KE."Немцы замерзают, наша промышленность уничтожена, а США богатеют, продавая свой СПГ по заоблачным ценам, чтобы европейцы могли компенсировать потерю российского газа. Немецкая общественность и даже, возможно, элита убеждены, что этот конфликт не про Украину, а про решительное стремление США и Великобритании сохранить главенствующие позиции на мировой арене. Если западная элита не изменит своих позиций по собственной воле — потому что ни одна революция не заставит ее это сделать, — весь мир будет находиться в огромной опасности", — прокомментировал David Goldsby."Эскалация со стороны НАТО, вероятно, приведет к третьей мировой войне. Однако все до сих пор говорят, что необходимо нанести урон России, чтобы она никому не угрожала. Эта стратегия уже многократно была испытана прежде, и она приводила к катастрофическим последствиям", — заявил Ealing Ealing."Почему поведение Франции и Германии нас все еще удивляет?" — поинтересовался P Bailey."Вы говорите о единой внешней политике ЕС? Польша и Прибалтика постоянно конфликтуют с Германией и Францией. Единая европейская армия? Ее никогда не будет", — заключил Tom France.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221205/nato-1836394362.html

https://ria.ru/20221205/makron-1836412150.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/makrofinansovaya-pomosch-1833458197.html

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в мире, цены на нефть, эммануэль макрон, франция, россия, сша, нато, евросоюз