https://ria.ru/20221207/zakonoproekt-1837044559.html

Депутаты поддержали поправки, которые обезопасят туристов от потери средств

Депутаты поддержали поправки, которые обезопасят туристов от потери средств - РИА Новости, 07.12.2022

Депутаты поддержали поправки, которые обезопасят туристов от потери средств

Депутат Госдумы Алла Салаева заявила РИА Новости, что поправки комитета Госдумы по туризму в закон о регулировании корпоративных отношений помогут разработать... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:09

2022-12-07T19:09

2022-12-07T19:09

туризм

туризм

госдума рф

алла салаева

новости - туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4c44371a7b815091d4129d500b33d583.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Алла Салаева заявила РИА Новости, что поправки комитета Госдумы по туризму в закон о регулировании корпоративных отношений помогут разработать механизмы, позволяющие обезопасить туроператоров от банкротства, а их клиентов, что приобрели путевки до 24 февраля 2022 года, от сгорания денежных средств."Сегодня комитет Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений поддержал наши с коллегами поправки", – сказала она.По словам депутата, у туристов есть выбор – вернуть средства или приобрести на равнозначную сумму новое путешествие. "Право туроператоров – на отсрочку выплаты средств за путевки, также заключенные до 24 февраля 2022 года", – добавила парламентарий.Как сказала Салаева, туриндустрия сталкивается с рядом вызовов на сегодняшний день. По ее словам, заложниками ситуации стали обе стороны финансовых отношений. "Нововведения в законе сбалансируют это напряжение. Российский турист выбирает путешествия внутри страны, под запросы подтягиваются регионы – многим есть что предложить, достойное, конкурентное. Справиться с ситуацией "замороженных" путевок и вывода из них средств можно будет проще", – подчеркнула она.Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 23 ноября и предусматривает "продление специального регулирования" в сферах корпоративных отношений, аренды, социального развития, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта, строительства и иных.

https://ria.ru/20221108/puteshestviya-1829863435.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, госдума рф, алла салаева, новости - туризм, туристы