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Депутаты поддержали поправки, которые обезопасят туристов от потери средств
Депутаты поддержали поправки, которые обезопасят туристов от потери средств - РИА Новости, 07.12.2022
Депутаты поддержали поправки, которые обезопасят туристов от потери средств
Депутат Госдумы Алла Салаева заявила РИА Новости, что поправки комитета Госдумы по туризму в закон о регулировании корпоративных отношений помогут разработать... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:09
2022-12-07T19:09
2022-12-07T19:09
туризм
туризм
госдума рф
алла салаева
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Алла Салаева заявила РИА Новости, что поправки комитета Госдумы по туризму в закон о регулировании корпоративных отношений помогут разработать механизмы, позволяющие обезопасить туроператоров от банкротства, а их клиентов, что приобрели путевки до 24 февраля 2022 года, от сгорания денежных средств."Сегодня комитет Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений поддержал наши с коллегами поправки", – сказала она.По словам депутата, у туристов есть выбор – вернуть средства или приобрести на равнозначную сумму новое путешествие. "Право туроператоров – на отсрочку выплаты средств за путевки, также заключенные до 24 февраля 2022 года", – добавила парламентарий.Как сказала Салаева, туриндустрия сталкивается с рядом вызовов на сегодняшний день. По ее словам, заложниками ситуации стали обе стороны финансовых отношений. "Нововведения в законе сбалансируют это напряжение. Российский турист выбирает путешествия внутри страны, под запросы подтягиваются регионы – многим есть что предложить, достойное, конкурентное. Справиться с ситуацией "замороженных" путевок и вывода из них средств можно будет проще", – подчеркнула она.Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 23 ноября и предусматривает "продление специального регулирования" в сферах корпоративных отношений, аренды, социального развития, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта, строительства и иных.
https://ria.ru/20221108/puteshestviya-1829863435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, госдума рф, алла салаева, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Госдума РФ, Алла Салаева, Новости - Туризм, туристы
Депутаты поддержали поправки, которые обезопасят туристов от потери средств
Комитет ГД поддержал поправки, которые обезопасят туристов от сгорания средств
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Алла Салаева заявила РИА Новости, что поправки комитета Госдумы по туризму в закон о регулировании корпоративных отношений помогут разработать механизмы, позволяющие обезопасить туроператоров от банкротства, а их клиентов, что приобрели путевки до 24 февраля 2022 года, от сгорания денежных средств.
"Сегодня комитет Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений поддержал наши с коллегами поправки", – сказала она.
По словам депутата, у туристов есть выбор – вернуть средства или приобрести на равнозначную сумму новое путешествие. "Право туроператоров – на отсрочку выплаты средств за путевки, также заключенные до 24 февраля 2022 года", – добавила парламентарий.
Как сказала Салаева, туриндустрия сталкивается с рядом вызовов на сегодняшний день. По ее словам, заложниками ситуации стали обе стороны финансовых отношений. "Нововведения в законе сбалансируют это напряжение. Российский турист выбирает путешествия внутри страны, под запросы подтягиваются регионы – многим есть что предложить, достойное, конкурентное. Справиться с ситуацией "замороженных" путевок и вывода из них средств можно будет проще", – подчеркнула она.
Законопроект был принят
Госдумой в первом чтении 23 ноября и предусматривает "продление специального регулирования" в сферах корпоративных отношений, аренды, социального развития, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта, строительства и иных.