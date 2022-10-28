https://ria.ru/20221028/zakonoproekt-1827639887.html

В ГД внесли законопроект о продлении антисанкционных мер до конца 2023 года

В ГД внесли законопроект о продлении антисанкционных мер до конца 2023 года - РИА Новости, 28.10.2022

В ГД внесли законопроект о продлении антисанкционных мер до конца 2023 года

Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении до конца 2023 года действия антикризисных норм в целях снижения негативных последствий недружественных... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:44

2022-10-28T18:44

2022-10-28T18:44

экономика

россия

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

правительство рф

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении до конца 2023 года действия антикризисных норм в целях снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ продлевает специальное регулирование в сфере финансового рынка, корпоративных и арендных отношений и в ряде других сфер. В частности, на год продлевается запрет российским страховщикам заключать сделки со страховщиками, с перестраховщиками и со страховыми брокерами из недружественных стран и право совета директоров Банка России определять обязательства, не подлежащие передаче в перестрахование национальной перестраховочной компании.До конца 2023 года продлевается и право совета директоров ЦБ определять перечень информации кредитных и некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги на финансовом рынке, которую они вправе не раскрывать. В то же время на год продлевается и право уполномоченных банков осуществлять продажу физическим лицам драгоценных металлов в слитках за иностранную валюту.Помимо этого, продлевается и действие норм, касающихся установления ограничения на возникновение оснований для кросс-дефолтов, введения специальных правил размещения российских замещающих облигаций, реорганизации кредитных организаций, в отношении которых введены со стороны недружественных стран меры ограничительного характера. Также продлевается возможность не учитывать снижение стоимости чистых активов акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью ниже размера их уставного капитала.До конца следующего года продлеваются и положения, касающиеся права торговых центров требовать у арендующих в них площади организаций торговли и общепита из недружественных стран, которые приостановили их использование, внесения арендной платы в размере среднемесячной платы за 2021 год. Законопроект пролонгирует и особенности регулирования вопросов в сфере трудовых отношений, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения, социального страхования, а также упрощенные разрешительные, квалификационные и лицензионные процедуры.Кроме того, законопроект уточняет порядок и сроки принудительного перевода учета прав на ценные бумаги российских эмитентов, в том числе международных компаний, зарегистрированных в специальных административных районах России, а также сведения, которые могут быть указаны заявителем в заявлении о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги. Международная компания сможет подать в российский регистратор заявление о принудительном переводе своих ценных бумаг, которые учитывались за рубежом.

https://ria.ru/20221027/gosuslugi-1827191003.html

https://ria.ru/20221027/gosduma-1827174496.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), правительство рф