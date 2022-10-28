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В ГД внесли законопроект о продлении антисанкционных мер до конца 2023 года - РИА Новости, 28.10.2022
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В ГД внесли законопроект о продлении антисанкционных мер до конца 2023 года
В ГД внесли законопроект о продлении антисанкционных мер до конца 2023 года - РИА Новости, 28.10.2022
В ГД внесли законопроект о продлении антисанкционных мер до конца 2023 года
Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении до конца 2023 года действия антикризисных норм в целях снижения негативных последствий недружественных... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:44
2022-10-28T18:44
экономика
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
правительство рф
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении до конца 2023 года действия антикризисных норм в целях снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ продлевает специальное регулирование в сфере финансового рынка, корпоративных и арендных отношений и в ряде других сфер. В частности, на год продлевается запрет российским страховщикам заключать сделки со страховщиками, с перестраховщиками и со страховыми брокерами из недружественных стран и право совета директоров Банка России определять обязательства, не подлежащие передаче в перестрахование национальной перестраховочной компании.До конца 2023 года продлевается и право совета директоров ЦБ определять перечень информации кредитных и некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги на финансовом рынке, которую они вправе не раскрывать. В то же время на год продлевается и право уполномоченных банков осуществлять продажу физическим лицам драгоценных металлов в слитках за иностранную валюту.Помимо этого, продлевается и действие норм, касающихся установления ограничения на возникновение оснований для кросс-дефолтов, введения специальных правил размещения российских замещающих облигаций, реорганизации кредитных организаций, в отношении которых введены со стороны недружественных стран меры ограничительного характера. Также продлевается возможность не учитывать снижение стоимости чистых активов акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью ниже размера их уставного капитала.До конца следующего года продлеваются и положения, касающиеся права торговых центров требовать у арендующих в них площади организаций торговли и общепита из недружественных стран, которые приостановили их использование, внесения арендной платы в размере среднемесячной платы за 2021 год. Законопроект пролонгирует и особенности регулирования вопросов в сфере трудовых отношений, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения, социального страхования, а также упрощенные разрешительные, квалификационные и лицензионные процедуры.Кроме того, законопроект уточняет порядок и сроки принудительного перевода учета прав на ценные бумаги российских эмитентов, в том числе международных компаний, зарегистрированных в специальных административных районах России, а также сведения, которые могут быть указаны заявителем в заявлении о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги. Международная компания сможет подать в российский регистратор заявление о принудительном переводе своих ценных бумаг, которые учитывались за рубежом.
https://ria.ru/20221027/gosuslugi-1827191003.html
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экономика, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), правительство рф
Экономика, Россия, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Правительство РФ
18:44 28.10.2022
 
В ГД внесли законопроект о продлении антисанкционных мер до конца 2023 года

Правительство внесло в Госдуму проект о продлении антисанкционных мер до конца 2023 года

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении до конца 2023 года действия антикризисных норм в целях снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ продлевает специальное регулирование в сфере финансового рынка, корпоративных и арендных отношений и в ряде других сфер. В частности, на год продлевается запрет российским страховщикам заключать сделки со страховщиками, с перестраховщиками и со страховыми брокерами из недружественных стран и право совета директоров Банка России определять обязательства, не подлежащие передаче в перестрахование национальной перестраховочной компании.
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В ГД поддержали проект об использовании "Госуслуг" для обращения к властям
До конца 2023 года продлевается и право совета директоров ЦБ определять перечень информации кредитных и некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги на финансовом рынке, которую они вправе не раскрывать. В то же время на год продлевается и право уполномоченных банков осуществлять продажу физическим лицам драгоценных металлов в слитках за иностранную валюту.
Помимо этого, продлевается и действие норм, касающихся установления ограничения на возникновение оснований для кросс-дефолтов, введения специальных правил размещения российских замещающих облигаций, реорганизации кредитных организаций, в отношении которых введены со стороны недружественных стран меры ограничительного характера. Также продлевается возможность не учитывать снижение стоимости чистых активов акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью ниже размера их уставного капитала.
До конца следующего года продлеваются и положения, касающиеся права торговых центров требовать у арендующих в них площади организаций торговли и общепита из недружественных стран, которые приостановили их использование, внесения арендной платы в размере среднемесячной платы за 2021 год. Законопроект пролонгирует и особенности регулирования вопросов в сфере трудовых отношений, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения, социального страхования, а также упрощенные разрешительные, квалификационные и лицензионные процедуры.
Кроме того, законопроект уточняет порядок и сроки принудительного перевода учета прав на ценные бумаги российских эмитентов, в том числе международных компаний, зарегистрированных в специальных административных районах России, а также сведения, которые могут быть указаны заявителем в заявлении о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги. Международная компания сможет подать в российский регистратор заявление о принудительном переводе своих ценных бумаг, которые учитывались за рубежом.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 13:34
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ЭкономикаРоссияГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Правительство РФ
 
 
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