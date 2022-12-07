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Захарова прокомментировала ситуацию вокруг телеканала "Дождь"* в Латвии - РИА Новости, 07.12.2022
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Захарова прокомментировала ситуацию вокруг телеканала "Дождь"* в Латвии
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг телеканала "Дождь"* в Латвии - РИА Новости, 07.12.2022
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг телеканала "Дождь"* в Латвии
Запад не отреагировал на аннулирование лицензии у телеканала "Дождь"* в Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:51
2022-12-07T09:53
в мире
мария захарова
латвия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Запад не отреагировал на аннулирование лицензии у телеканала "Дождь"* в Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По каким-то неведомым нам причинам они молчат. Никакой поддержки, никакого выступления в защиту свободы слова журналистики, никаких призывов к правительству или руководству одуматься, вернуться в лоно демократичности", — сказала она в среду в эфире радио "Sputnik".Захарова отметила, что реакция Запада на отзыв лицензии телеканала "прекрасна", потому что "ее нет".Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*. Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221206/sindeeva-1836796820.html
https://ria.ru/20221206/korostelev-1836789184.html
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в мире, мария захарова, латвия, санкции в отношении россии
В мире, Мария Захарова, Латвия, Санкции в отношении России
09:51 07.12.2022 (обновлено: 09:53 07.12.2022)
 
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг телеканала "Дождь"* в Латвии

Захарова о "Дожде"*: по неведомым причинам Запад молчит, не выступает за свободу слова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Запад не отреагировал на аннулирование лицензии у телеканала "Дождь"* в Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По каким-то неведомым нам причинам они молчат. Никакой поддержки, никакого выступления в защиту свободы слова журналистики, никаких призывов к правительству или руководству одуматься, вернуться в лоно демократичности", — сказала она в среду в эфире радио "Sputnik".
Наталья Синдеева - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 20:16
Синдеева** попросила уволенных вернуться на "Дождь"*
Захарова отметила, что реакция Запада на отзыв лицензии телеканала "прекрасна", потому что "ее нет".
"Они не видят, как закрывают канал, они не видят, как отбирают лицензию, они не задают вопросы, а куда пошли, собственно говоря, их же деньги на информационную поддержку вот такого контента. Их ничего не интересует", — добавила она.
Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*. Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 19:40Медиавойны
Спецслужба Латвии призвала внести ведущего "Дождя"* в черный список
 
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