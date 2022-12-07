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В МИД заявили о согласии на создание зоны защиты ЗАЭС - РИА Новости, 07.12.2022
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В МИД заявили о согласии на создание зоны защиты ЗАЭС
В МИД заявили о согласии на создание зоны защиты ЗАЭС - РИА Новости, 07.12.2022
В МИД заявили о согласии на создание зоны защиты ЗАЭС
Москва поддерживает идею создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, заявила представитель России Наталья Кармазинская на заседании... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T03:21
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ООН, 7 дек — РИА Новости. Москва поддерживает идею создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, заявила представитель России Наталья Кармазинская на заседании Генассамблеи ООН"В принципиальном плане мы поддерживаем данную инициативу. Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов", — отметила дипломат.Она напомнила, что с такой идеей выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам инспекции на ЗАЭС 1 сентября.Кармазинская подчеркнула, что основную угрозу безопасности электростанции представляют непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ. В частности, напомнила она, Киев открывал огонь по ЗАЭС 19 и 20 ноября.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта ее охраняют российские военные. Как поясняли в российском МИД, эта мера необходима для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом ВСУ регулярно обстреливают и саму станцию, и Энергодар.
https://ria.ru/20221206/dogovorennost-1836782117.html
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владимир зеленский, россия, сша, оон, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Владимир Зеленский, Россия, США, ООН, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
03:21 07.12.2022 (обновлено: 10:09 07.12.2022)
 
В МИД заявили о согласии на создание зоны защиты ЗАЭС

Миссия России при ООН: Киев играет жизнями украинцев и европейцев, атакуя ЗАЭС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН
Генеральная Ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральная Ассамблея ООН. Архивное фото
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ООН, 7 дек — РИА Новости. Москва поддерживает идею создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, заявила представитель России Наталья Кармазинская на заседании Генассамблеи ООН
"В принципиальном плане мы поддерживаем данную инициативу. Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов", — отметила дипломат.
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Она напомнила, что с такой идеей выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам инспекции на ЗАЭС 1 сентября.
Кармазинская подчеркнула, что основную угрозу безопасности электростанции представляют непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ. В частности, напомнила она, Киев открывал огонь по ЗАЭС 19 и 20 ноября.

"Мы распространяли соответствующую информацию в качестве официальных документов СБ и ГА ООН. Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим Владимира Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента", — предупредила представитель России.

ЗАЭС находится на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта ее охраняют российские военные. Как поясняли в российском МИД, эта мера необходима для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом ВСУ регулярно обстреливают и саму станцию, и Энергодар.
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