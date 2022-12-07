https://ria.ru/20221207/zaes-1836837665.html
В МИД заявили о согласии на создание зоны защиты ЗАЭС
В МИД заявили о согласии на создание зоны защиты ЗАЭС - РИА Новости, 07.12.2022
В МИД заявили о согласии на создание зоны защиты ЗАЭС
Москва поддерживает идею создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, заявила представитель России Наталья Кармазинская на заседании... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T03:21
2022-12-07T03:21
2022-12-07T10:09
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ООН, 7 дек — РИА Новости. Москва поддерживает идею создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, заявила представитель России Наталья Кармазинская на заседании Генассамблеи ООН"В принципиальном плане мы поддерживаем данную инициативу. Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов", — отметила дипломат.Она напомнила, что с такой идеей выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам инспекции на ЗАЭС 1 сентября.Кармазинская подчеркнула, что основную угрозу безопасности электростанции представляют непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ. В частности, напомнила она, Киев открывал огонь по ЗАЭС 19 и 20 ноября.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта ее охраняют российские военные. Как поясняли в российском МИД, эта мера необходима для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом ВСУ регулярно обстреливают и саму станцию, и Энергодар.
https://ria.ru/20221206/dogovorennost-1836782117.html
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владимир зеленский, россия, сша, оон, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Владимир Зеленский, Россия, США, ООН, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
03:21 07.12.2022 (обновлено: 10:09 07.12.2022)
В МИД заявили о согласии на создание зоны защиты ЗАЭС
Миссия России при ООН: Киев играет жизнями украинцев и европейцев, атакуя ЗАЭС