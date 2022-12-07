https://ria.ru/20221207/zaderzhanie-1837002192.html

На Кубани задержали мужчину, избившего и тащившего по тротуару пенсионерку

На Кубани задержали мужчину, избившего и тащившего по тротуару пенсионерку - РИА Новости, 07.12.2022

На Кубани задержали мужчину, избившего и тащившего по тротуару пенсионерку

Полицейские задержали мужчину, избившего пожилую женщину в магазине, а затем тащившего бабушку по тротуару в хуторе Албаши на Кубани, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:37

2022-12-07T16:37

2022-12-07T16:37

происшествия

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, избившего пожилую женщину в магазине, а затем тащившего бабушку по тротуару в хуторе Албаши на Кубани, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.В сети распространилось видео с камер наблюдения, на котором показано, как мужчина повалил пенсионерку на пол в магазине и начал бить женщину по голове руками и ногами. Затем он потащил ее по тротуару от дверей магазина, держа за ногу. Нападавший скинул на пенсионерку стоящий у здания велосипед, а затем продолжил избиение.По данным полиции, инцидент произошел в хуторе Албаши Каневского района Кубани."По данному факту материал зарегистрирован в дежурной части Отдела МВД России по Каневскому району. Злоумышленник задержан, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести причинённого вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221127/vrach-1834615124.html

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россия

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происшествия, россия, краснодарский край