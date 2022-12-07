Рейтинг@Mail.ru
На Кубани задержали мужчину, избившего и тащившего по тротуару пенсионерку - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/zaderzhanie-1837002192.html
На Кубани задержали мужчину, избившего и тащившего по тротуару пенсионерку
На Кубани задержали мужчину, избившего и тащившего по тротуару пенсионерку - РИА Новости, 07.12.2022
На Кубани задержали мужчину, избившего и тащившего по тротуару пенсионерку
Полицейские задержали мужчину, избившего пожилую женщину в магазине, а затем тащившего бабушку по тротуару в хуторе Албаши на Кубани, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:37
2022-12-07T16:37
происшествия
россия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, избившего пожилую женщину в магазине, а затем тащившего бабушку по тротуару в хуторе Албаши на Кубани, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.В сети распространилось видео с камер наблюдения, на котором показано, как мужчина повалил пенсионерку на пол в магазине и начал бить женщину по голове руками и ногами. Затем он потащил ее по тротуару от дверей магазина, держа за ногу. Нападавший скинул на пенсионерку стоящий у здания велосипед, а затем продолжил избиение.По данным полиции, инцидент произошел в хуторе Албаши Каневского района Кубани."По данному факту материал зарегистрирован в дежурной части Отдела МВД России по Каневскому району. Злоумышленник задержан, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести причинённого вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221127/vrach-1834615124.html
https://ria.ru/20221207/strelba-1836886986.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодарский край
16:37 07.12.2022
 
На Кубани задержали мужчину, избившего и тащившего по тротуару пенсионерку

ГУМВД: на Кубани задержали мужчину, избившего и волочившего по тротуару пенсионерку

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, избившего пожилую женщину в магазине, а затем тащившего бабушку по тротуару в хуторе Албаши на Кубани, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В сети распространилось видео с камер наблюдения, на котором показано, как мужчина повалил пенсионерку на пол в магазине и начал бить женщину по голове руками и ногами. Затем он потащил ее по тротуару от дверей магазина, держа за ногу. Нападавший скинул на пенсионерку стоящий у здания велосипед, а затем продолжил избиение.
Салон самолета - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 19:26Туризм
Врач избил соседа по салону самолета Москва — Петербург
По данным полиции, инцидент произошел в хуторе Албаши Каневского района Кубани.
"По данному факту материал зарегистрирован в дежурной части Отдела МВД России по Каневскому району. Злоумышленник задержан, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести причинённого вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе.
Задержание подозреваемого в стрельбе по полицейским в Новошахтинске. Кадры СК РФ
Вчера, 11:08
В Новошахтинске задержали мужчину, стрелявшего в полицейских
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала