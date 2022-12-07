https://ria.ru/20221207/yugra-1836881569.html
Жильцы разрушенного дома в Югре получат квартиры из маневренного фонда
Жильцы разрушенного дома в Югре получат квартиры из маневренного фонда - РИА Новости, 07.12.2022
Жильцы разрушенного дома в Югре получат квартиры из маневренного фонда
Жителям разрушенной при взрыве газа пятиэтажки в Нижневартовске предоставят новые квартиры во временное пользование или взамен утраченных, сообщила пресс-служба РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:51
2022-12-07T10:51
2022-12-07T10:51
происшествия
наталья комарова
нижневартовск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Жителям разрушенной при взрыве газа пятиэтажки в Нижневартовске предоставят новые квартиры во временное пользование или взамен утраченных, сообщила пресс-служба правительства Югры.В среду губернатор Югры Наталья Комарова и мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко провели с жильцами разрушенного дома встречу, где горожане интересовались, где они будут жить, как восстановить документы, как быть с квартирами, которые сейчас находятся в ипотеке."На время восстановительных работ правительство предоставит по желанию жителей, во временное пользование или взамен утраченного, новое жилое помещение... Пострадавшие граждане, чьи квартиры находятся в ипотеке, будут платить ежемесячные взносы согласно договору. В случае, если жилье не подлежит восстановлению, муниципалитет выдаст новую квартиру", – приводятся в релизе слова Комаровой.Всего в разрушенной части пятиэтажного дома находилось 33 квартиры, на данный момент поступило 14 заявлений на получение жилья из маневренного фонда, одной семье ключи от квартиры уже выдали, троим – вручат в среду, отметил Кощенко.Один из ключевых вопросов, заданных во время встречи, касался дальнейшей судьбы дома. Губернатор ответила, что многоэтажке предстоит экспертиза, на данный момент возвращаться в квартиры небезопасно.По итогам встречи власти приняли решение обеспечить жильцов складом, где будут храниться вещи, а за семьями пострадавших - закрепить социальных работников.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По данным властей, погибли восемь человек, включая четырех детей. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
https://ria.ru/20221206/nizhnevartovsk-1836766680.html
https://ria.ru/20221205/chp-1836440425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, наталья комарова, нижневартовск, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Наталья Комарова, Нижневартовск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
Жильцы разрушенного дома в Югре получат квартиры из маневренного фонда
Жильцам разрушенного дома в Югре начали выдавать ключи от квартир из маневренного фонда
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Жителям разрушенной при взрыве газа пятиэтажки в Нижневартовске предоставят новые квартиры во временное пользование или взамен утраченных, сообщила пресс-служба правительства Югры.
В среду губернатор Югры Наталья Комарова
и мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко провели с жильцами разрушенного дома встречу, где горожане интересовались, где они будут жить, как восстановить документы, как быть с квартирами, которые сейчас находятся в ипотеке.
"На время восстановительных работ правительство предоставит по желанию жителей, во временное пользование или взамен утраченного, новое жилое помещение... Пострадавшие граждане, чьи квартиры находятся в ипотеке, будут платить ежемесячные взносы согласно договору. В случае, если жилье не подлежит восстановлению, муниципалитет выдаст новую квартиру", – приводятся в релизе слова Комаровой.
Всего в разрушенной части пятиэтажного дома находилось 33 квартиры, на данный момент поступило 14 заявлений на получение жилья из маневренного фонда, одной семье ключи от квартиры уже выдали, троим – вручат в среду, отметил Кощенко.
Один из ключевых вопросов, заданных во время встречи, касался дальнейшей судьбы дома. Губернатор ответила, что многоэтажке предстоит экспертиза, на данный момент возвращаться в квартиры небезопасно.
По итогам встречи власти приняли решение обеспечить жильцов складом, где будут храниться вещи, а за семьями пострадавших - закрепить социальных работников.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По данным властей, погибли восемь человек, включая четырех детей. СК
возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности).