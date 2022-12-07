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Суд перенес оглашение приговора Яшину* на 9 декабря - РИА Новости, 07.12.2022
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Суд перенес оглашение приговора Яшину* на 9 декабря
Суд перенес оглашение приговора Яшину* на 9 декабря - РИА Новости, 07.12.2022
Суд перенес оглашение приговора Яшину* на 9 декабря
Мещанский суд Москвы перенес на пятницу оглашение приговора бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:24
2022-12-07T12:32
россия
илья яшин
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы перенес на пятницу оглашение приговора бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде."Оглашение приговора перенесено на 9 декабря", - сказала пресс-секретарь.Причина переноса пока не разглашается. В среду суд получил анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве, все сотрудники и посетители эвакуированы из здания для проверки кинологами со служебными собаками.Ранее в ходе прений прокурор попросил приговорить Яшина* к девяти годам колонии общего режима и лишить его права заниматься администрированием сайтов и иных ресурсов в интернете на четыре года. Защита настаивала на оправдании.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20221205/inoagenty-1836400263.html
https://ria.ru/20221206/vesna-1836777152.html
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россия, илья яшин, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Илья Яшин, Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
12:24 07.12.2022 (обновлено: 12:32 07.12.2022)
 
Суд перенес оглашение приговора Яшину* на 9 декабря

Суд перенес оглашение приговора бывшему муниципальному депутату Илье Яшину на 9 декабря

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкБывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы
Бывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Бывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы перенес на пятницу оглашение приговора бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Оглашение приговора перенесено на 9 декабря", - сказала пресс-секретарь.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
5 декабря, 13:55
Суд в Москве впервые оштрафовал по новому закону об обязанностях иноагентов
Причина переноса пока не разглашается. В среду суд получил анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве, все сотрудники и посетители эвакуированы из здания для проверки кинологами со служебными собаками.
Ранее в ходе прений прокурор попросил приговорить Яшина* к девяти годам колонии общего режима и лишить его права заниматься администрированием сайтов и иных ресурсов в интернете на четыре года. Защита настаивала на оправдании.
По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 18:56
Суд признал движение "Весна"* экстремистской организацией
СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Кадр из клипа OXXXYMIRON* — КТО УБИЛ МАРКА?
12:02Шоубиз
Прокуратура попросила запретить распространение песни Oxxxymiron* "Ойда"
 
РоссияИлья ЯшинПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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