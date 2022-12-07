https://ria.ru/20221207/yashin-1836915138.html

Суд перенес оглашение приговора Яшину* на 9 декабря

Суд перенес оглашение приговора Яшину* на 9 декабря - РИА Новости, 07.12.2022

Суд перенес оглашение приговора Яшину* на 9 декабря

Мещанский суд Москвы перенес на пятницу оглашение приговора бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:24

2022-12-07T12:24

2022-12-07T12:32

россия

илья яшин

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы перенес на пятницу оглашение приговора бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде."Оглашение приговора перенесено на 9 декабря", - сказала пресс-секретарь.Причина переноса пока не разглашается. В среду суд получил анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве, все сотрудники и посетители эвакуированы из здания для проверки кинологами со служебными собаками.Ранее в ходе прений прокурор попросил приговорить Яшина* к девяти годам колонии общего режима и лишить его права заниматься администрированием сайтов и иных ресурсов в интернете на четыре года. Защита настаивала на оправдании.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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https://ria.ru/20221206/vesna-1836777152.html

https://ria.ru/20221207/oxxxymiron-1836907322.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, илья яшин, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)